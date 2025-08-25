Memur ve memur emeklilerini kapsayan 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda uzlaşma sağlanamamasının ardından, Kamu İşveren Heyetinin başvurusu üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Kurul ikinci toplantısını Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini sundu, kamu işveren heyeti ise bu taleplere ilişkin görüşlerini paylaştı. Kurul, bugün saat 10.00’da üçüncü kez toplanacak.

KAZANIMLARA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri’nde, 11 hizmet kolundaki kazanımlara ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Kazanımlardan bazıları şöyle:

Sağlık personelinin nöbet ücretleri yüzde 10 artırıldı. 112 acil çağrı merkezlerinde görevli personelin ek ödemesi 556 lira artırıldı. Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5.266 liradan 6.436 liraya çıkarıldı. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği 1.853 lira artırıldı.

Okul öncesi öğretmenlerine haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmesi sağlandı. Zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatları 889 lira artırıldı. Orman yangınlarına doğrudan müdahale edenlere aylık 2.926 lirayı geçmemek üzere gün başına 293 lira üzerinden ilave ödeme yapılması sağlandı. Ramazan ayında fiilen çalışan din görevlilerine ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı.

Baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların ek ödemesi 556 lira artırıldı.