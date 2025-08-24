Hayvanseverler Grubu Başkanı Filiz Karabulut ile İZED Başkanı Halil Peynirci’nin öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında Korkmaz’a yeni akülü sandalye hediye edildi. Günlük yaşamını kolaylaştıracak olan bu destek, hem Arif Korkmaz’ı hem de çevresindekileri sevince boğdu.

Teslim töreninde konuşan Hayvanseverler Grubu Başkanı Filiz Karabulut ise, “Arif ağabeyimizin hem hayatını kolaylaştırmak hem de köpeği Karabaş ile daha rahat vakit geçirmesini sağlamak bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

Yeni sandalyesine kavuşmanın sevincini yaşayan Korkmaz, “Hayalim gerçek oldu. Artık daha özgür hareket edebileceğim. Bana bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ederim” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Arif Korkmaz, yanından ayırmadığı ve “Karabaş” adını verdiği köpeğiyle birlikte, yeni aracı sayesinde hayatına daha umutla devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Yavuz Yılmaz