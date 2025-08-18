Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 2024 yılı ocak ayında çöken bağlantı yolu tamamlanarak trafiğe yeniden açıldı.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bağlantı yolu çalışmaları tamamlandı. Proje, 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş, ihaleyi alan firma geçtiğimiz yıl ekim ayının sonunda sahada çalışmalara başlamıştı. 301 milyon 829 bin liraya ihalesi yapılan iş çerçevesinde, 250 metrelik alanda istinat duvarları inşa edildi, 2 metre genişliğinde 546 adet fore kazık çakıldı. Zemin dolgusu tamamlandıktan sonra asfaltlama yapılarak yol kullanıma hazır hale getirildi.

Açılışta konuşan Yalova Valisi Hülya Kaya, yolun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Özellikle Yalova halkına, bugüne kadar sabırla bu açılışı beklediği için teşekkür ediyoruz. Yakın bir zamanda Armutlu yolunun da açılacağını müjdelemek isterim. Çok az bir zaman kaldı. Yıllardır bitirilememişti fakat Bakanımızın talimatlarıyla çalışmalar hızlandı. İnşallah bu yılın sonuna doğru tamamlanacak ve yeni yılda da inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Bakanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Yol küçük gibi görünse de stratejik açıdan bizim için çok önemliydi. Dolayısıyla tamamlanmasına çok sevindik. Tekrar tüm ekip arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Milletvekili Meliha Akyol ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’na, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ve Bölge Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz. Bu yol kısa gibi görünüyor olabilir arkadaşlar ancak bildiğiniz üzere çok sayıda derin kazıklar kullanıldı. Dolayısıyla bu yolun maliyeti de oldukça yüksek oldu. On bir kilometrelik bir yola bedel, kısa gibi görünse de burada ciddi bir maliyet var. Aslında bu yol normalde kara yollarının sorumluluk alanında değil, bildiğiniz gibi belediyemizin sorumluluğundaydı. Fakat devletimiz büyük. Biz ricacı olduk, sağ olsun valimiz, il başkanımız, heyetimiz ve Milletvekili’miz Ahmet Büyükgümüş ile birlikte konuyu takip ettik. Bugün elhamdülillah bu maliyetli, zorlu ve sıkıntılı yolun açılışını gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Yol elbette çok önemli, yol medeniyettir. Yalova’mızın çok büyük bir sağlık kuruluşunun yanında olması sebebiyle daha da önemlidir. Yağmurlar yağdığında ’Acaba kayar mı, bir şey olur mu?’ diye endişe ediyorduk. Kara yolları ekibine ve Bakanı’mız Abdülkadir Uraloğlu’na çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra Güney Çevre Yolu’nun açılışını da daha görkemli bir şekilde sizlerle birlikte yapacağız. Rabbim devletimize zeval vermesin."

Programa Yalova İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, Kara yolları 14. Bölge Müdür Yardımcısı Engin Bayram ve AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü katıldı.