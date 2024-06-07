Sporu tabana yaymak ve her yaştan vatandaşın spor yapabileceği imkanları sunabilmek adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediye Spor Kulübü, Yaz Spor Okullarının startını veriyor. Okulların tatile girmesiyle başlayacak olan ve 3 dönem şeklinde yapılacak yaz spor okullarının kayıtları 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle alınmaya başlıyor.

Yaz spor okulları bu yıl; Voleybol, Basketbol, Jimnastik, Okçuluk, Spor Tırmanış, Masa Tenisi, Satranç ve portatif havuzlarda yüzme kursu olmak üzere 8 ayrı branşta 3 dönem şeklinde düzenlenecek. İlk dönem 01 Temmuz’da başlayıp 19 Temmuz’da sona erecek. İkinci dönem 22 Temmuz-09 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Üçüncü dönem ise 12 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz Spor Okulu kayıtları Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan kapalı spor salonu ve Alanyurt Yunus Emre Spor Salonundan yaptırılabilecek.

Yaz Spor Okulu eğitimleri Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan kapalı spor salonu ve Alanyurt Yunus Emre Spor Salonunda yapılacak. Merkez spor salonunda; voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, spor tırmanış, masa tenisi ve satranç ile portatif havuzda yüzme eğitimi verilirken, Alanyurt Yunus Emre Spor Salonunda ise; voleybol, basketbol, jimnastik ve masa tenisi ile portatif havuzda yüzme eğitimleri verilecek. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hem Kültürpark içi spor salonu hem de Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksi içerisinde kurulan portatif havuzlarda gerçekleştirilen yüzme eğitimleri, 2013-2018 doğumlu öğrenciler için olacak.



Öte yandan yaz spor okullarında dönemlik eğitim ücretleri de belli oldu. Voleybol 400 TL, Basketbol 400 TL, Jimnastik 400, Okçuluk 400, Spor Tırmanış 400, Masa Tenisi 400 TL, Satranç 400 TL olarak açıklandı. Kültürpark içi Belediye Spor Salonu ve Alanyurt Yunus Emre Spor Salonunda kurulan portatif havuzlardaki yüzme kursları ise ücretsiz olarak verilecek.

Belediyespor bünyesinde her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları kayıtları hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gerektirdiği her alanda yer alarak hizmetlerimizi halkımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Belediye olarak alt yapıdan üst yapıya, sağlıktan spora, kültür sanattan eğitime ilçe halkının ihtiyacı olan her faaliyet ve çalışmada var olmaya çalışıyoruz. Spor Kenti İnegöl kimliğine değer katmak için şehrimizin dört bir tarafına Türkiye’nin birçok yerinde bulunmayan semt sahaları, spor salonları ve futbol sahaları kazandırırken, belediye olarak gençlerimizin bedensel ve zihinsel gelişimi, arkadaşlık duygularının oluşması, kendi benliklerini daha iyi tanıyarak özgüvenlerinin artıracağına inandığımız spor faaliyetlerine her zaman katkı ve destek veriyoruz” dedi.