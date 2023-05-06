Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 51. yılında İzmir Güzelbahçe’de Üç Fidan Anıtı önünde anıldı.Ellerinde meşaleler, ve pankartlarla Çelebi Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl yapılan Üç Fidan anıtının önünde çok sayıda İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan yurttaşları idam saatinde anıt önünde toplandı. Sabah saat 04.00’da toplanan kalabalığa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP İzmir Milletvekilleri Adayları Fulya Alçay, Alatan İnanç, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve vatandaşalar katıldı.

Deniz, Yusuf, Hüseyin’in anıtını geçen yıl yaptıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Biz ne bu mücadeleden vaz geçeceğiz ne de onların düşüncelerinden vaz geçeceğiz. Çünkü onlar büyük bir mücadele vererek ve sonunda büyük bir bedel ödeyerek gittiler. Ama tarih her zaman idam edenleri değil, idam edilenleri bir sonraki yüzyıla taşımış ve taşımaya da devam etmektedir. O gün olduğu gibi bugün de işçilerin, emekçilerin, karşılığını alamadığını, işsizlik, yoksulluk gibi sorunların var olduğunu görüyoruz. Devrimci olmak ülkenin ormanlarının, kültürünün, doğasının talan edilmesine karşı çıkmak, HES'lerin, Nükleer Santraller'in yapılmaması için mücadele etmektir. 68 ruhu işçilerin emekçilerin yanında olmaktır. 68 ruhu hırsızlığa, yoksulluğa, talana, hukuksuzluğa karşı olmaktır. O döneme Amerikan gemilerine secde duranlar, hala oldukları yerde secde durmaya devam ediyorlar. Ama bu düzenin değişmesi için Denizlerden bugüne kadar mücadele devam ediyor ve edecek. Bu düzeni sürdürmeye çalışanlarında gitmesine çok az kaldı. Bu anlamda Denizlerin anısı önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.