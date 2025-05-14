Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl’de de işyeri ve evlere asılan “Kiralık” tabelalarında gözle görülür artışlar yaşanmaya başladı.

Üretimde yaşanan durgunluk, sayıları beklentilerin altında olsa da Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmeleri ve önceki yıllara oranla evlenen çiftlerin azalması ile birlikte son zamanlarda işyeri ve konutlarda kiralık tabelalarında artış yaşanmaya başladı.

KİRA FİYATLARI UÇUYORDU

İnegöl’de kira fiyatları adeta metropol illerle yarışıyordu. 2025 yılı Ocak ayına kadar 20-30 yaş aralığında olan 100 m2’lik konut kiraları 12-18 bin TL, 10-20 yaş aralığında ki 100 m2’lik konut kiraları 15-20 bin TL, 1-10 yaş aralığında ki konut kiraları ise 18-25 bin TL’yi bulmuştu.

100 metrekare ve üzerinde ki konut kiraları ise binanın yaşı ve bulunduğu bölgeye göre 15-50 bin TL arasında ki fiyatlarla kiralara veriliyordu. Bu durum özellikle yeni evlenen çiftler ve İnegöl’e atanan memurları kara kara düşündürüyordu.

Yine üretim alanlarında da kira fiyatları iş dünyasında büyük tepkilere neden oluyordu. Kira fiyatları yer ve fiziki donanımına göre metrekaresi 50 ila 80 TL arasında ki fiyatlarla kiralanıyor.

Faiz ve enflasyonda yaşanan kısmi düşüşlerle yüksek zam uygulamaları kısmen kontrol altına alınmış olsa da halen konut ve işyeri fiyatları beklentilerin çok üzerinde fiyatlarla kiralanıyor.

KİRALARIN SERT DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Son zamanlarda yeni fabrika alanları ile yeni konutların tamamlanması ve yüksek kiralar nedeniyle boşaltılan konutlar ve kapanan işyerlerinin boşalması ile birlikte ilçe genelinde kira fiyatlarında sert düşüşler yaşanabileceği düşüncesi hakim oldu.

ORTAK KULLANIM ORANI ARTTI

Edinilen bilgilere göre İnegöl’de işyeri ve konutlarda ortak kullanım oranlarında ciddi artışlar yaşandığı görülüyor. İşyerlerinde ki yüksek kiraları düşürmek isteyen kiracılar, yanlarına yeni kiracılar alma yöntemini seçmeye başladı.

Yine kira ödemekle zorlanan yeni evli çiftlerin baba evlerine dönerek bütçelerine katkı sağlamaya başladı.