Ukrayna-Rusya arasında 4 yıldır süren savaşta barış, Türkiye'de yapılacak müzakereler sonucu sağlanacak. Görüşmeler için, Körfez turunda ABD Başkanı Donald Trump'a eşlik eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Türkiye'ye geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri için gözler perşembe günü Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek zirveye çevrildi.

İstanbul'da yapılacak tarihi zirve öncesi ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Antalya'ya geldi. Rubio'yu taşıyan uçak, geçtiğimiz dakikalarda Antalya Havalimanı'na indi.