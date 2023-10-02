Adıyaman’da depremden etkilenen çocuklarla bir araya gelen Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil, başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle öğrencilere kırtasiye seti dağıttı.

"Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği" başlattığı "Fazla Kalemi Olan Var Mı?" projesiyle deprem bölgesindeki çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal sorumluluk projesi başlatan dernek başkanı Hakan Çil ve ekip arkadaşları, Adıyaman Samsat ilçesine giderek ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 110 kırtasiye seti ile 8 koli yardımcı kaynak kitapları dağıttı. Çocuklarım yüzünü gülümsetmeye ve ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını dile getiren Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil, "Özellikle deprem bölgesine gelerek çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmak, ihtiyaçlarını gidermek istedik. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Tek istediğimiz çocuklarımızın mutlu olması. Biz var oldukça öğrencilerimizin ve ihtiyaç sahiplerin yanında olmaya devam edeceğiz. 110 çocuğumuzun yüzünü güldürdük. Desteklerini esirgemeyen bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.