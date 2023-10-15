Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın birinci derece deprem kuşağında bulunmasının getirdiği risklere karşı şehri depreme dayanıklı hale getirme amacıyla çeşitli önlemler almaktadır. Kentsel dönüşüm projelerine öncelik vererek, şehrin altyapısını güçlendirmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda, zemin analiz çalışmalarını esas alan mikro bölgeleme yöntemiyle sürdürmektedir. Özellikle Yıldırım ilçesi sınırlarında, yaklaşık 6 bin 135 hektarlık bir alanda, sıvılaşma riski yüksek bölgeler ve kentsel dönüşüm için en uygun alanları belirlemek amacıyla bilimsel verileri kullanmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile birlikte yürüttüğü Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi'ni aktif bir şekilde devam ettirmekte ve şehrin deprem riskini azaltma stratejileri üzerinde çalışmaktadır. Aynı zamanda, imara açık alanlardaki zemin yapısını detaylı bir şekilde incelemektedir.

Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde zeminle ilgili mikro bölgeleme çalışmalarını tamamlamış durumda olup, şimdi Yıldırım ilçesinde yoğunlaşmış durumda. Yıldırım ilçesinde yaklaşık 6 bin 135 hektarlık bir alanda, imar planına esas mikro bölgeleme etüt raporu hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda, 20 metre derinliğinde 214 sondaj ve 10 metre derinliğinde 170 sondaj kuyusu olmak üzere toplamda 384 sondaj çalışması planlanmaktadır. Bu sondajlar sayesinde, zeminin yapısı ve özellikleri ayrıntılı bir şekilde analiz edilmektedir. Ayrıca, 300 sismik kırılma-masw çalışması ve 300 mikrotremör çalışması da bu sürecin önemli bir parçasıdır.

Çalışma, 15 fay hattını etkileyen segmentler boyunca uzman akademisyenlerle birlikte yürütülecektir. Arazi çalışmaları tamamlandığında, hazırlanan mikro bölgeleme etüt raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunularak onay sürecine geçecektir. Bu proje, Bursa'nın depreme karşı daha güvende olmasını sağlamak amacıyla bilimsel ve titiz bir çalışmanın ürünüdür.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Çınarönü Mahallesi'nde devam eden zemin inceleme çalışmalarını sahada denetledi. Başkan Aktaş, 384 farklı noktada gerçekleştirilen sondaj çalışmalarının yüzde 30'unun tamamlandığını ifade etti. Ayrıca, Yıldırım ilçesinin 1950 ve 60'lı yıllardan sonra yoğun bir şekilde göç aldığını ve bu dönemde kaçak yapıların arttığını belirterek, imar planlarının tam olarak uygulanamadığını vurguladı. Bu nedenle, kısa vadeli çözümlerden ziyade Yıldırım ilçesinin tamamını kapsayan bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Başkan Aktaş, "Bazı bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz. Ancak, yerel jeolojik analizlerle bu dönüşümleri yerinde inceliyoruz. Ama amacımız, şehri tümüyle ele almak ve buna uygun bir plan geliştirmek. Önceden Büyükorhan ve üç merkez ilçede mikro bölgeleme çalışmalarını tamamlamıştık. Şimdi Yıldırım ilçesinde bu çalışmalara odaklanıyoruz," diye açıkladı.

Depremin önemi ve risklerine değinen Başkan Aktaş, şehirlerde deprem konusunun dikkate alınması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda, bu tür çalışmaların diğer bölgelerde de önem taşıdığını vurguladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a, ilçeyi kapsayan mikro bölgeleme çalışmalarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Kendisi, Yıldırım Belediyesi olarak kentsel dönüşüm projelerinde zemin etütlerini önemsediklerini belirtti ve bu kapsamlı çalışmanın ilçenin tamamını içermesinin büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Ayrıca, gelecekte yapılacak dönüşüm projelerinin bu çalışmaların sonuçlarına dayalı olarak planlanacağını sözlerine ekledi. Yılmaz, şu anda Yıldırım ilçesinin 10'dan fazla noktasında, Büyükşehir Belediyesi ve özel sektörün katkılarıyla dönüşüm projeleri yürütüldüğünü ve bu çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.