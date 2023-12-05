Kahramanmaraş depreminin ardından bir hafta önce Eyüp Sultan türbesindeki avizelerin sallanmasıyla ilgili görüntüler, dikkate değer açıklamalara neden oldu.

Beyaz Tv'de yayınlanan Ne Var Ne Yok programında, Eyüp Sultan türbesindeki avizelerin sallanma görüntüleri üzerinde yapılan tartışmalarda araştırmacı Sibel Uzun önemli ifadeler kullandı. Uzun, bu görüntülerin 28 Ocak'ta çekildiğini belirterek Eyüp Sultan Hazretleri ve evliyaların İstanbul için koruyucu olduğunu ifade etti. İstanbul'a girmek istediklerinde zatların Ahit Sandığı'nın peşine düştüğü zaman, ley hatlarından içeri girerek tüm zatların ayaklandığını belirten Uzun, 6 Şubat öncesinde Kağıthane'de yaşanan depremin de tesadüf olmadığına vurgu yaptı. İlk olarak Ahit Sandığı'nın peşine düştükleri yerin İstanbul olduğunu dile getiren Uzun, birçok sandukanın yerinden oynadığını ve bu durumun madde aleminde bir kanıt olduğunu ifade etti. Sibel Uzun, zatların ve padişahların İstanbul'u koruduğunu sözlerine ekledi.

Araştırmacı Sibel Uzun’un O Konuşması

Konuyla ilgili söylemlerde bulunan araştırmacı Sibel Uzun, "Eyüp Sultan Camii'ndeki bu görüntü 28 Ocak'ta çekildi. Eyüp Sultan Hazretleri ve evliyalar, İstanbul'u koruyucularıdır. Onlar her zaman varlar. İstanbul'a girmek istediklerinde, Ahit Sandığı'nın peşine düştükleri zaman, ley hatlarından içeri girmeleriyle birlikte tüm zatlar ayaklandılar. 6 Şubat öncesinde de Kağıthane'de bir deprem oldu. Bu tesadüf değil. İlk önce Ahit Sandığının peşine düştükleri yer İstanbul oldu. Aslında yerinden oynayan çok sayıda sanduka var. Bu madde aleme de kanıttır. Bu çok ciddi bir konudur. Zatlar, padişahlar İstanbul'u koruyor" dedi.