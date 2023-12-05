Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı kanun kapsamında yeni atama duyurusunu paylaştı. KPSS şartı aranmadan gerçekleşecek olan 1044 memur personel alımı hakkında detaylar açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, memur personel ataması ile ilgili yeni bir duyuru yaparak 2828 Sayılı Kanun kapsamında 2023/3 döneminde KPSS'siz 1044 memur personel alımı yapacağını duyurdu. Bu duyuru, resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyuna bildirildi.

KPSS Şartı Olmadan Memur Personel Alımı Yapılacak!

Devlet korumasında yetişen gençler için umut verici bir adım atılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde bu gençler artık kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Toplamda 1044 genç, belirlenen süre içerisinde tercih işlemlerini gerçekleştirerek bu önemli fırsattan yararlanabileceklerdir. Hak sahipleri, işlemlerini gerçekleştirebilmek için E-Devlet Kapısı’na giriş şifresine sahip olmalıdır. Daha önce bu şifreyi edinenlerin ise yeniden şifre almalarına gerek bulunmamaktadır. E-Devlet Kapısı giriş şifresi olmayanlar ise PTT şubelerinden şifre alarak bu sürece dahil olabilirler. Hak sahipleri, tercih kılavuzuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet sayfası olan [www.aile.gov.tr](www.aile.gov.tr) ya da [www.turkiye.gov.tr](www.turkiye.gov.tr) adresinden ulaşabilecekler.