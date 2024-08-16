6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği illerden biri olan Hatay’da, psikolog Ozan Laleci (31) ve yüksek endüstri mühendisi olan eşi Büşra Meral Laleci (29), büyük bir trajedi yaşadı. Henüz 7 aylık evli olan çift, depremde Antakya’daki Hasan Turunç Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Ozan Laleci, enkaz altında yaklaşık 12 saat boyunca hayatta kalmayı başardı, ancak eşi Büşra Meral Laleci, 4 saat sonra yaşamını yitirdi.

Depremin ardından 10 gün hastanede tedavi gören Ozan Laleci, eşinin cenazesine ulaşmak için büyük bir çaba harcadı. Ancak aradan geçen 1,5 yıla rağmen, eşinin mezarını bulamadı. Laleci, eşi Büşra'nın evlatlık olarak verildiği için biyolojik ailesine ulaşamaması nedeniyle DNA testi ile kimlik tespiti yapılamadığını ifade etti.

Ozan Laleci, eşiyle depremin enkazında hayatta kalma mücadelesi verirken son bir veda konuşması yaptıklarını belirtti. Bu konuşmada, eşinin İzmir’e taşınma isteğini dile getirdiğini ve bu isteği yerine getirdiğini söyledi. Laleci, eşini çok sevdiğini ve onun bir mezarının olmasını istediğini belirterek, bu süreçte kendisine yardımcı olabileceklerden destek bekliyor.