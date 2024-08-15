Gölcük’te yapılan son çalışma ile bu güne kadar Gölcük genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı 132 bina, Denizevler’de 50 ve eski sanayi alanındaki 10 bina yıkılıp enkazı kaldırıldı.

Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında D 130 Karayoluna cephe, Kalyon Kapı Köprülü Kavşak yakınında bulunan, Donanma Mahallesi 159. Sokak No:6 adresindeki natamam binanın, performans analizi sonucuna göre yıkımı ve enkazının kaldırılması belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yapılan son çalışma ile bu güne kadar Gölcük genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ile onarımı yapılmayan 132 bina, Denizevler’de 50 ve eski sanayi alanındaki 10 bina yıkılıp enkazı kaldırıldı.