Dilovası'nda ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen sıfır atık eğitimlerinde; geri dönüşümün önemi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve çevrenin korunmasına yönelik bilgiler aktarıldı.

Dilovası Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullarda gerçekleştirilen eğitimler, eğitici sunumlar, görsel içerikler ve interaktif anlatımlarla desteklendi. Eğitim programı boyunca öğrenciler hem öğrendi hem de eğlenceli etkinliklerle çevre bilincini günlük yaşamlarına nasıl taşıyabileceklerini keşfetme fırsatı buldu. Özellikle geri dönüşüm uygulamalarına yönelik anlatımlar öğrencilerden ilgi gördü.

Program sonunda öğrencilere sıfır atık ve çevre bilinci temalı dergiler, hikaye kitapları ve boyama kitapları hediye edildi.

'Sıfır atık anlayışını sadece bir proje olarak değil, yaşam biçimi olarak görüyoruz'

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, 'Çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi, daha temiz ve yaşanabilir bir Dilovası için en önemli yatırımların başında geliyor. Bugün çocuklarımıza verdiğimiz bu eğitimler, yarının daha bilinçli toplumunun temelini oluşturacaktır. Sıfır atık anlayışını sadece bir proje olarak değil, yaşam biçimi olarak görüyoruz. Özellikle çocuklarımızın bu konuda gösterdiği ilgi bizleri son derece mutlu ediyor. Dilovası Belediyesi olarak çevreyi koruyan, doğaya sahip çıkan nesiller yetişmesi adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.