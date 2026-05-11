Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde (KOSTÜ), Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültesi öğrencileri tarafından iki kapsamlı kongre eş zamanlı olarak düzenlendi. Diş hekimliğinde geleceğin vizyonu ve dermokozmetikte bilimsel yaklaşımların masaya yatırıldığı eş zamanlı kongreler, öğrencilerin profesyonel yaklaşımıyla takdir topladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. KOSTUDSA Öğrenci Kongresi ile DERMOCOS Dermokozmetik Kongresi, sektör profesyonelleri ile öğrencileri bir araya getirdi. Geleceğin diş hekimlerinin vizyonunu genişleten kongre, sektördeki yeniliklerin yakından takip edilmesini sağladı. İki gün süren etkinlikte katılımcılar, bilimsel sunumlarla mesleki bilgilerini pekiştirirken, kurulan yeni dostluklarla akademik ve sosyal ağlarını güçlendirdi.

'Öğrencilerimizle gurur duyuyorum'

Diş Hekimliği Öğrenci Kulübü (KOSTUDSA) tarafından düzenlenen kongrenin açılışında konuşan KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, değişimin artık çok hızlı yaşandığına ve öğrencilerin buna çabuk uyum sağladığına dikkati çekti. Kongre organizasyonunu gerçekleştiren öğrencilerle gurur duyduğunu belirten Elmas, 'Yıllardır üzerinde konuşulan gelecek artık gelmiştir. Özellikle yapay zekanın eğitimdeki önemli yeri tartışılmazdır. Biz KOSTÜ olarak Türkiye'de yapay zekayı ilk olarak eğitime uygulayan üniversitelerden biriyiz. Yaptığımız çalışmaları diğer üniversitelerle paylaşarak bilgiyi çoğaltıyoruz. Bugün bu organizasyonu gerçekleştiren öğrencilerimiz de burada bilgiyi çoğaltıyor ve paylaşıyor, kendilerini bilim dolu bu organizasyon için kutluyorum' dedi.

'Sıradan bir öğrenci kongresinde değiliz'

KOSTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Asutay ise öğrencilerin organizasyonu düzenlerken büyük çaba sarf ettiğine dikkati çekerek, 'Etkinlik, profesyonel bir yaklaşımla düzenlendi. Biz bugün sıradan bir öğrenci kongresinde değiliz. Tüm aşamaları titizlikle planlanmış, içeriği dopdolu, bilgi odaklı, bilgiyi paylaşma odaklı bir kongredeyiz. Üniversitem ve Dekanlığım adına kendilerini tebrik ediyorum' diye konuştu.

Dermokozmetikte bilimsel yaklaşım

Eş zamanlı olarak düzenlenen bir diğer dev organizasyon ise Eczacılık Kulübü tarafından hayata geçirilen DERMOCOS Dermokozmetik Kongresi oldu. Eczacılık ve dermokozmetik dünyasının nabzını tutan bu etkinlik, zengin içeriği ve uzman konuklarıyla ilgi topladı.

Açılış bölümünde Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yusufoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Seval Çınar, SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Furkan Albayrak ve Eczacılık Kulübü Başkanı Ceyda Nur Ağın konuşmalarıyla kongrenin önemine değindi.

Gün boyu süren oturumlarda; Ecz. Çağla Yeşil sosyal medyada güvenilir bilgiye, Ecz. Deniz Mortazazadeh marka stratejilerine, Mısra Berna Özdemir cilt bariyerine, Ecz. Tuba Çalık kozmetikteki gizli tehlikelere ve Ecz. Ruşa Bulut Sarışın eczacının rehberlik rolüne odaklanan sunumlar yaptı.

Yoğun katılımla gerçekleşen her iki kongrenin organizasyon komiteleri; kulüp üyelerine, desteklerini esirgemeyen üniversite yönetimine, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.