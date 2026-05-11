Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Hıdırellez şenlikleri kapsamında gün boyunca kentte düzenlenen programlara katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Faik Oktay Sözer, Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar ve Selimiye köyleri, Vezirhan beldesine bağlı Mahan Köyü ile merkez ilçeye bağlı Gülümbe, Çukurören, Beyce ve Cumalı köylerinde düzenlenen şenlik programlarına katıldı. Köy meydanlarında vatandaşlarla sohbet eden Sözer, geleneksel Hıdırellez kutlamalarına ortak olarak vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Programlarda vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Sözer, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Vali Faik Oktay Sözer, 'Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren bu güzel buluşmalar, toplumsal bağlarımızın korunması açısından büyük önem taşıyor. Köklü kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan bu geleneklerin gelecek nesillere aktarılması hepimiz için büyük kıymet taşıyor. Misafirperverlikleri ve samimi ev sahiplikleri dolayısıyla tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Vali Faik Oktay Sözer, program sonunda vatandaşlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.