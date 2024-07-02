Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Nehrin Çocukları Risklere Karşı’ projesi çerçevesinde 6 Şubat Depremi’ni Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te yaşayan miniklere Sakarya’nın eşsiz güzelliklerini gezdirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım gezilerinin son misafirleri 6 Şubat Depremi’ni Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te yaşayan minik öğrenciler oldu. ‘Nehrin Çocukları Risklere Karşı Projesi’ çerçevesinde büyükşehrin ağırladığı minikler yeşilin, mavinin ve doğal kaynaklarının cennet noktası olan Sakarya’yı tanıdı. Karadeniz’in mavi incisi Karasu’yu, longozu, gölü ve birbirinden güzel doğal güzellikleri gezerek şehri tanıyan minikler, Sakarya’yı çok sevdi. Melen Botanik Vadisi’nde lavanta tarlasını gezen çocuklar sonrasında Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük su basan ormanı olan Acarlar Longozu’nu keşfetti. Gezi boyunca keyifli vakit geçiren öğrenciler, Karasu Yeni Mahallesi’nde şehre ismini veren Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü anlara şahitlik etti. Unutulmaz hatıra, kumsalda yapılan eğlenceli bir oyunla son bulurken kalabalık grup günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler.