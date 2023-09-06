7 yaşındaki Erdal Orbay, Kahramanmaraş depreminin ardından ailesiyle birlikte Osmaniye'den bu ilçeye taşındıktan sonra, 2. kat balkonunda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay, Muratzade Mahallesi'nde dün meydana geldi. Erdal Orbay, ailesinin ikamet ettiği 5 katlı apartmanın 2. katındaki dairenin balkonundan düştü. Olayı fark eden komşuların hemen sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Erdal Orbay, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Orbay ailesinin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı dönemde Osmaniye'den bu ilçeye taşındığı belirtiliyor.