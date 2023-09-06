Bebeklerde kabızlık sindirim sistemi tam olarak gelişmediği için sıkça rastlanılan bir durumdur. Bebekler dışkılarını yapamayınca çeşitli sorunlarla baş etmek zorunda kalırlar. Bunlar gaza, gaz kusmaya ve kusma da mideye zarar vermeye kadar zincirleme bir etkileşim yaparak çeşitli rahatsızlıkların oluşmasına sebep olur. Kabızlık problemi için alacağınız basit birkaç yöntemle bebeklerinizi rahatlatabilirsiniz. Kabızlık dışkı oluşumunun hiç olmaması veya çok az olması sorunudur. Bebek dışkı yaparken aşırı zorlanıyor ve dışkısını çok ender olarak yapıyorsa bu duruma dikkat etmelisiniz. Bebek anne sütüyle beslendiği takdirde kabızlık sorununu en az düzeyde yaşar. Ancak mama ve katı gıdalara başlayan bebeklerde kabızlık sıklıkla yaşanır. Bu durumu birkaç doğal tedavi yöntemiyle atlatmanız mümkün.

Kabızlık Oluşumunun Belirtileri

Bebekler ilk doğdukları zaman haftada 4 ya da 5 kez dışkı yaparlar. Bu süre içinde bebek sadece anne sütüyle beslendiği için çoğunlukla üre yoluyla dışkılarını atarlar. İlerleyen zamanlarda bebeklerde yumuşak ve açık renkli kaka oluşumu gözlemlenir. Kaka oluşumu bebek büyümeye başladıkça daha da artarak devam eder. Anne sütü kabızlığı önlemesi yönünden bebekleri rahatlatan bir gıdadır. Ancak doğumlarından beri bebek mamasıyla beslenen bebeklerde kabızlık sıklıkla yaşanır. Bu bebeklerde kaka rengi ve kaka kokusu oldukça ağırdır.

Bebek mamalarının içerdiği inek sütü kabızlığa sebep olur. Bu sebeple mümkün olduğu kadar bebeği sadece anne sütüyle beslemelisiniz.

Bebeklerde Kabızlık Oluşumunun Nedenleri

Bebeklerde kabızlık oluşumu anne sütünden başka besinlerle beslenmesi sebebiyle başlar. Bebeklerde kullanılan çeşitli ilaçlar ve bebeğin enfeksiyon kapması da kabızlığı oluşturur. Ayrıca diş çıkarma dönemleri ve bebeklerin ek gıdalara başlaması kabızlığın en büyük nedenleri arasındadır. Bebek hareketlerinin gelişmeye başlamasıyla sindirim sistemi uzun zaman aynı hareketleri yapan bebeklere nasıl cevap vereceğini bilemez. Bu sebeple birden hareketlenme yaşanması da kabız oluşumunu destekler. Bebeklerin ek gıdalar alması sonucu hangi gıdaları tüketilmesini bilmeyen anneler bebeklerin kabız oluşumunu artırır. Bebeklerde kabız oluşumunu engellemek için özellikle patates ve pirinçten uzak durulması gerekir. Bu tür tutucu gıdalar kabızlığı daha fazla artırır.

Bebeklerde Kabızlık İçin Neler Yapılmalıdır

Bebekler sürekli ıkınmalarına rağmen büyük çişini yapamıyor ve ağlama nöbetlerine başlıyorsa kabızlık oluşumu artmış demektir. Bu noktada sakin olmalı ve doğal yollardan tedaviye başlamalısınız. Öncelikle bebeğin başka problemleri olup olmadığını öğrenmek ve hangi tedavi yöntemlerini uygulamak için doktora gitmeniz gerekiyor. Doktor önerisi olmadan hiçbir bebeğe kulaktan dolma bilgilerle ilaç verilmemelidir. Kabızlık dönemi boyunca bebeğin bol sıvı almasına dikkat edilmelidir. Ayrıca taze sıkılmış meyve suları vererek de hem sindirim sistemini rahatlatabilir hem de vitamin kaybını önleyebilirsiniz. Karın bölgesinde soldan sağa doğru yuvarlak hareketlerle masaj yapmanız bağırsakların çalışmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca zeytinyağı içirmeniz ve mamasının içine rezene çayı koymanız da kabızlığı giderir.