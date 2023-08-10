6 Şubat depreminde evi yıkılan ve babasına destek olmak için TMO’da işe başlayan Ekrem’den acı haber geldi. Sadece 25 gün önce işe girmişti. Daha maaş bile almayan Ekrem Kalkan yaşanan patlamada hayatını kaybetti.

Depremde Ölmedi, Patlamada Öldü…

Kader işte, ölümün ne zaman geleceği bilinmez dedirten olayda Ekrem’in 6 Şubat depreminde evi yıkıldıktan sonra Kocaeli’nde konteynerde yaşamaya başladığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Kahramanmaraş Afşinli Ekrem Kalkan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 Şubatta yaşanan depremlerde evi yıkılan, ailesi ile birlikte konteynerde kalan Ekrem Kalkan’ın inşaat işçisi babasına destek olmak için 25 gün önce Kocaeli’nde çalışmaya başladığı, daha ilk maaşını bile alamadığı öğrenildi. Kalkan'ın ilçeye getirilen naaşı öğle namazına müteakip Eshab-ı Kehf Külliye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Gerger Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Evi yıkılan Kalkan’ın ailesine destek olmak için çalışmaya gittiğini belirten akrabası Hacı Arslantaş; “Ailesine destek maksatlı Kocaeli’ne çalışmaya gitmişti. Başına gelen bu felaketten dolayı hepimiz üzüldük. Babasına destek için 15-20 gün önce gitmişti. Daha ilk maaşını da alamamıştı” dedi.