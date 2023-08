İnegöl’ün ilk ada bazlı ve büyük ölçekli kentsel dönüşümü, Alanyurt’ta 23 dönüm alan içinde 15 blok ve 189 daireden oluşan Yazıcılar Sitesi’nde başladı. İlk etapta toplam 45 dairenin bulunduğu 3 bloğun yıkım işlemine başlandı. 1 aylık süreçte 15 blokta bulunan 189 daire yıkılacak. Yıkım işleminin ardından yeni site 3 yıl içerisinde, 4 blokta 336 daire olarak inşa edilecek.

Site bahçesinde yapılan kentsel dönüşüm törenine Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, İnegöl Müteahhitler Derneği ve Şehitoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şehitoğlu ile hak sahipleri katıldı.

HIZLI HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ

Yıkım öncesinde bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün İnegöl'ümüzde özel sektör eliyle gerçekleşecek olan ve ilk ada bazlı ve büyük ölçekli bir yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm çalışmasını görmek üzere bugün sahanın içerisindeyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi tüm ekipler gerekli hazırlıklarını yaptılar, tamamladılar. Bildiğiniz gibi ülkemizin deprem gerçeği var ve nihayeti itibariyle bizim bu süreçte hızlı hareket etme gibi bir zorunluluğumuz var. Tabi burada belediyeler kadar yapı sahiplerinin de, mülk sahiplerinin de aynı şekilde, aynı hassasiyet içerisinde olmaları gerekmekte. Bizler burada İnegöl Belediyesi olarak kentsel dönüşümlerin hızlanabilmesi adına biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde mecliste de kararını aldık. Kentsel dönüşümü hayata geçirdik ve kentsel dönüşümlerin de şehirde planlaması adına kentsel dönüşüm strateji belgemizi bakanlığa sunduk. Yani bu ne demek; şehrimizde ki mevcut yapı stokumuzu, eskiyen, deprem öncesi yapılmış olan yapı stokumuzun dönüşmesi adına belgelerimizi, bilgilerimizi bakanlığa sunduk ve gerek belediyemiz eliyle gerek özel sektör marifetiyle bu dönüşümlerin hızlanmasını istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizimde hem şehrimizde hem de işte sürekli anılan Marmara bölgesinde olası bir deprem ihtimalinden bahsediliyor. Dolasıyla ülkemizin pek çok bölgelerinde fay hatları olduğunu bizler biliyoruz ve ancak tabi burada önemli olan tedbirleri almak. Bize düşen sağlam yapıları, depreme dayanıklı yapıları hayata geçirmek. Bunun içinde inşallah bugün burada Yazıcılar Sitesinde özel sektörde ada bazlı ilk dönüşüm gerçekleşiyor olacak. Bizlerde yine biliyorsunuz ki Turgutalp mahallemizde bir dönüşümü belediye eliyle yapmak için hızlandırıyoruz. Bu alandan biraz bahsetmek gerekirse; bu alan 23 dönümlük bir alan ve deprem öncesi yapılmış, kooperatif mantığıyla yapılmış yapılardır. Burada yaşayan vatandaşlarımızın da kararlı duruşuyla, kararlı yaklaşımıyla güç de olsa bugüne gelindi. Tabi bu işin içinde bazı zorlukların olduğunu bizler de biliyoruz. İşte şu anda gördüğünüz bu aşamaya çok kolay gelişmiyor. Arka planda birçok görüşmeler belediyeyle ilgili yükleniciyle, vatandaşla olan görüşmeler sürekli yoğun bir şekilde devam ediyor. Ancak şunu bilmenizi isterim ki, bu bir kültüre dönmek zorunda. Hızlı hareket etmek zorundayız. Bunu tekrar tekrar ifade ediyorum. Allah göstermesin yaşanılabilecek olası bir depremde bunu ne anlama geldiğini hepimiz çok daha iyi anlıyor olacağız. Onun için deprem öncesi yapıları bugün burada ada bazlı bir şekilde dönüştürmüş oluyoruz” dedi.

Taban, “Burada 23 dönümünde üzerinde 4 ve 5 katlı 15 blok, 189 daire vardı. Şimdi burada her biri 8 kattan oluşan 4 blok inşa edilecek ve 189 olan daire sayısı da 336’ya yükselmiş olacak. Çevre düzenlemeleriyle, sağlam, konforlu yapılarıyla, mimari ve estetik yapılarıyla inşallah bu alanın, bu bölgenin çevresi değişmiş olacak ve vatandaşlarımız da inşallah bununla alakalı yaklaşık bildiğim kadarıyla 3 yıllık bir süre var. Bu süre zarfında da yapılar kendilerine teslim ediliyor olacak. Tabi bu arada vatandaşlarımızın kiralık ev bulma hususunda problemleri var, bunlarında farkındayız. TOKİ’deki konutları hızlandırmak adına da bir çabamız, gayretimiz var. Orada da biliyorsunuz 805 tane konut sahibine teslim edildiğinde şehir içerisinde, şehir merkezinde bununla alakalı kısmi olarak bir imkan doğacak. Bu çalışmayı da bir taraftan devam ettiriyoruz. Cenab-ı Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin inşallah. Bir an önce hak sahiplerinin de burada oturmasını da Rabbim onlara nasip etsin inşallah. Ben emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza da, yüklenici firmamıza da ve bilhassa vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Taban, “Burada unutmadan farklı bir çalışma daha var onu söyleyeceğim. İNDAK, bizim İnegöl'ümüzde kurulmuş olan gönüllü bir sivil toplum kuruluşu. İNDAK ne yapıyor; İNDAK her türlü afete koşuyor müdahale ediyor. İşte burada da inşallah İNDAK çalışma arkadaşlarımız burada binaların içerisinde, deprem anında yaşanabilecek hadiseleri aslında bir simülasyon haline dönüştürüyorlar. İşte bunu daha önce Yenice'de kendimize ait bir binada yıkım yaparken gerçekleştirmiştik. Şimdi bir benzerini de burada. Burada amaç başa gelmeden, yaşanmadan kendimizi test etmek, görmek. İşte burada içeride insan kaldığını farzettiğimizde nasıl müdahale ederiz, ona da ben tabi Maraş'ta İNDAK ile beraberdik. Orada da gerçekten çok üstün başarılar ortaya koydular. Ben başta Ömer başkanımız olmak üzere tüm İNDAK üyelerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hakları ödenmez, onu söyleyeyim. Gönüllü bir şekilde bunu yapıyorlar. İnşallah bizde onları eksik ve ihtiyaçları olan neyse onları gidermek üzere gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Tekrardan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum ben. Hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

İLK ADIMI ATTIK

İnegöl Müteahhitler Derneği ve Şehitoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şehitoğlu ise, “Site sakinlerimizle beraber uzunca bir süredir çıktığımız yolda artık ilk adımı attık inşallah. Bazı sıkıntılarımız oldu, şehrimize özel hepimizin bildiği. Az önce başkanımın da bahsettiği. Özellikle alternatif daire bulma konusu bizim en büyük problemlerimizden bir tanesiydi. Onları da aştık. Sonuç itibariyle burada deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde inşallah önemli bir ilk adım olacak. Yazıcılar Sitesi, İnegöl'de yapılan ilk sitelerden kooperatif bazında, belki de şu anda ada bazındaki dönüşümde de bir ilkle bir kartopu etkisi yaratacaktır inşallah. Şirket olarak da şehrimize katma değer sağlamak, öncü yatırım yapmak anlamında senelerdir çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu başladığımız yolda hayırlısıyla bitireceğiz. Hak sahiplerine de daireleri teslim edeceğiz. Daha sonrasında şehrimiz içinde önemli bir adım olacağına inanıyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. Yıkım blok blok olacak. Yıkım ruhsatları blok blok kesiliyor mevzuat gereği ve kesilen ruhsatları göre de yıkımlarımızı yapacağız. Ondan sonra da yapım aşamasında yine blok blok devam edeceğiz. 36 ayda bitecek” dedi.

Konuşmaların ardından 23 dönüm alan içinde 15 blok ve 189 daireden oluşan Yazıcılar Sitesi’nde yıkım işlemi başladı.