6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerin ödemeleri faizsiz 6 ay daha ertelendi. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandıANKARA (İGFA) - Deprem bölgesinde esnafların krediye rahat ulaşımının önü açılmıştı. Halk Bankası 12 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli, 250 bin liraya kadar limitli deprem destek kredisi sağladı. Son alarak da depremden etkilenen illerde zarar gören esnaf ve sanatkara Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince kullandırılan düşük faizli kredi borçlarının ödemesi ertelenmişti.

9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunan 64 bin 191 esnaf ve sanatkarı rahatlatacak yeni bir karar daha bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan kararla esnafın 6 Ağustos 2023 tarihinden itibaren kredi borcu vade ödemesi 6 ay süreyle ertelendi.

Tahakkuk edecek faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacağı, kredi ödeme planı doğrultusunda kalan tüm taksitler 6 ay öteleneceği bildirildi.

Ayrıca banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabileceği ve söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacağı kaydedildi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.