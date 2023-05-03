İnegöl Belediye Meclisi, bugün gerçekleştirilen toplantıda, 440 bin nüfuslu Onikişubat ilçesi ile kardeş kent olunması yönünde oy birliğiyle karar aldı.

Onikişubat ilçesi, Kahramanmaraş depremi sonrası büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmış ve birçok vatandaşını kaybetmişti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, o dönemde bölgede görev yaparak, depremin yaralarının sarılması için büyük bir çaba harcamıştı. Bu süreçte gelişen dostluk ve dayanışma ilişkileri, bugün kardeş kent projesinin hayata geçmesine zemin hazırladı.

İnegöl Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda, Oniki Şubat ilçesi ile İnegöl arasında kardeş kent ilişkisi kurulması kabul edildi. Kardeş kent projesi, her iki ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda daha yakın ilişkiler kurmasına olanak sağlayacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kardeş kent projesinin hayata geçmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu proje, iki ilçe arasında yeni bir dostluk ve kardeşlik köprüsü kuracak. " dedi.

Kardeş kent projesi ile birlikte, İnegöl ve Onikişubat ilçesi arasında yeni işbirliği alanları açılacak ve her iki ilçenin vatandaşları arasında daha sıkı bağlar kurulacak.