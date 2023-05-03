Kaza Hamzabey Mahallesi İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Salih A.(63) yönetimindeki hafriyat kamyonu yokuş aşağı inerken freni patladı. Kontrolden çıkan kamyon 50 metre sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, sıkıştı. Olay yerine 112, İtfaiye ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarıldı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.