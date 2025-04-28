Neyse ki, aynı zamanda tedavi edilebilir. Depresyon üzüntüye ve/veya daha önce keyif alınan aktivitelerde ilgi kaybına neden olur. Çeşitli duygusal ve fiziksel sorunlara yol açabilir ve kişinin işte ve evde verimliliğini azaltabilir.

Keyifsizlik, hüzün, günlük aktivitelerde ilgi veya keyif alma kaybı yaşama… Bunlar hepimize tanıdık gelen belirtilerdir. Ancak, eğer bu semptomlar günler, hatta haftalar boyu devam ederse ve hayatımızı büyük oranda etkilerse, bunun tıp dilindeki karşılığı depresyon olacaktır.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, 12 yaşın üzerindeki kişilerin yüzde 7,6’sı bir yılın herhangi 2 haftalık bir döneminde depresyona giriyor. Bu veri konunun ciddiyetini ve boyutunu bize göstermesi açısından gerçekten çok önemlidir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre depresyon, dünyadaki en yaygın hastalık ve yetersizlik nedenlerinden birisidir. Küresel olarak 350 milyon insanın depresyondan etkilendiğini tahmin edilmektedir.

Depresyon Hakkında Çarpıcı Gerçekler:

Depresyon, erkekler ile karşılaştırıldığında kadınlar arasında daha yaygın görünüyor.

Belirtiler arasında neşe eksikliği ve insana mutluluk getiren şeylere olan ilginin azalması sayılabilir.

Çok sevilen birinin hayatını kaybetmesi gibi yaşam olayları, genellikle depresyonun özelliklerinden ayırt edilebilen daha derin ruhsal değişikliklere sebep olur.

Depresyonun nedenleri tam olarak tespit edilmiş değildir, ancak genetik, biyolojik, çevresel ve psikososyal faktörlerin karmaşık bir kombinasyonu olması muhtemeldir.

Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Depresyon belirtileri kişiden kişiye değişir, ancak bazı ortak belirti ve bulgular vardır. Bu belirtilerin yaşamın normal akışının bir parçası olabileceğini unutmamak önemlidir. Fakat ne kadar fazla belirtiniz varsa, o kadar güçlü olurlar ve ne kadar uzun süre devam ederlerse, depresyon ile karşılaşmanız o kadar olasıdır.

10 Yaygın Depresyon Belirtileri:

Çaresizlik ve umutsuzluk duyguları. Karamsar bir bakış açısı – hiçbir şey daha iyi olmayacak ve durumunuzu iyileştirmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Günlük aktivitelere ilgi kaybı. Artık eski hobiler, eğlenceler, sosyal aktiviteler veya seks ile ilgilenmiyorsunuz. Sevinç ve zevk hissetme yeteneğinizi kaybettiniz. İştah veya kilo değişiklikleri. Önemli kilo kaybı veya kilo artışı – 1 ayda vücut ağırlığının% 5’inden daha fazla bir değişim. Uyku durumundaki değişim. Uykusuzluk, özellikle sabahın erken saatlerinde uyanmak ya da uyuyakalmak. Öfke veya sinirlilik. Tedirgin, huzursuz ve hatta şiddetli hissetmek. Tolerans seviyeniz düşük, öfkeniz ani ve her şey ve herkes sinirlerinizi zorluyor. Enerji kaybı. Yorgun hissediyorum, halsiz ve fiziksel olarak boşalmış. Tüm vücudunuz ağır hissedebilir ve hatta küçük işler yorucu olabilir veya tamamlanması daha uzun sürebilir. Kendinden nefret eden biri. Değersizlik veya suçluluk duygusu güçlü. Yaşanan hata ve hatalardan dolayı kendinizi sert bir şekilde eleştirirsiniz. Düşüncesiz davranış. Madde bağımlılığı, kumar dürtüsü, dikkatsiz sürüş veya tehlikeli sporlar gibi kaçış davranışlarına katılıyorsunuz. Konsantrasyon problemleri. Odaklanma, karar verme veya bir şeyi hatırlamada sorun. Açıklanamayan ağrılar ve sancılar. Baş ağrısı, sırt ağrısı, ağrıyan kaslar ve mide ağrısı gibi fiziksel şikayetlerde artış. Psikomotor ajitasyon. Huzursuzluk, tedirginlik hali örnek olarak gösterilebilir. Bir aşağı bir yukarı gitmek, sürekli volta atmak en yaygın gözlenen davranışlardandır. Gecikmiş psikomotor becerileri. örneğin yavaş hareket etme ve yavaş konuşma. İntihar Eğilimi. Sürekli tekrarlayan ölüm veya intihar düşünceleri veya intihar girişimi

Depresyon Testi Nedir?

Depresyon, sürekli düşük bir ruh hali, üzüntü hissi ve ilgi kaybı ile karakterize edilen bir ruh hali rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlık, ortalama 6 ila 8 ay süren ve bir kimse için geçici olmaktan ziyade kalıcı bir sorundur.

Depresyonun teşhisi ilk olarak doktora veya ruh sağlığı uzmanına danışarak başlar. Bu yüzden farklı nedenlerini açığa çıkarmak, doğru bir ayırıcı tanı sağlamak ve güvenli, etkili bir tedavi sağlamak için bir sağlık uzmanından yardım almak büyük önem arz etmektedir.

Doktora yapılan danışma ziyaretlerinde rahatsızlığın fiziksel nedenlerini ve bir arada var olan koşulları kontrol etmek için doktorunuz sizi ilk olarak fiziki bir muayeneye tabi tutabilir. Doktorun size sorduğu sorular genellikle hastalığın başlangıç noktasını tespit etmek, semptomları belirlemek ve hastalığınıza dair bir zaman çizelgesi oluşturmaya yönelik olacaktır.

Bazı anketler, depresyonun şiddetini değerlendirmede doktorlara yardımcı olur. Örneğin Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği. Bu ölçekte toplamda 21 sorun türü ile birlikte sonuç bölümünde durumun ciddiyetini açıklayan sonuç puanları var. Hamilton ölçeği, dünyada klinik çalışmalarda uzmanlaşmış hekimlerin değerlendirme konusunda kullandıkları en yaygın değerlendirme araçlarından biridir.

Depresyon Hastalık Mıdır?

Depresyon, insanların normal yaşamın bir parçası olarak yaşadığı ruh halindeki dalgalanmalardan çok farklıdır. Günlük yaşamın getirdiği zorluklara karşı verilen geçici duygusal tepkiler depresyon teşkil etmez. Aynı şekilde, yakın birinin ölümünden kaynaklanan keder hissi bile eğer uzun süre devam etmezse kendi başına bir depresyon değildir. Bununla birlikte, depresyon yok olup gitme korkusu veya yoğun yalnızlık duygusu ile ilgili olabilir. Özellikle depresyon çok sevdiğiniz bir yakınınızı kaybetmenizi takip ettiği zaman, psikologlar bunu “karmaşık bir mahrumiyet durumu” olarak adlandırmaktadır.

Depresyonun Nedenleri Nelerdir?

Depresyonun nedenleri henüz tam olarak tespit edilmiş değildir, çünkü depresyonun meydana gelme sebebi tek bir kaynağa bağlı olmayabilir.

Depresyonun nedenlerinin, aşağıdakileri içeren faktörlerin karmaşık bir kombinasyonundan kaynaklanıyor olması muhtemeldir:

Genetik faktör

Biyolojik – nörotransmitter seviyelerindeki değişiklikler

Çevresel faktörler

Psikolojik ve sosyal (psikososyal) faktörler

Bazı insanlar diğer insanlara göre daha yüksek depresyon riski altındadır. Sözü edilen depresyon nedenleri için risk faktörleri şunları içermektedir:

Yaşamınızdaki olaylar: Bu olaylara sevilen bir kişinin ölümü, boşanma, işle ilgili konular, arkadaşlarınızla ve ailenizle olan ilişkiler, finansal problemler, tıbbi kaygılar veya akut stres bozukluğu dâhildir.

Bu olaylara sevilen bir kişinin ölümü, boşanma, işle ilgili konular, arkadaşlarınızla ve ailenizle olan ilişkiler, finansal problemler, tıbbi kaygılar veya akut stres bozukluğu dâhildir. Kişilik Özellikleri: Hayatında karşılaştığı sorunları aşma konusunda daha az başarılı olanlar veya daha önceki yaşam travması şiddetli olanlar depresyona daha fazla yatkındır.

Hayatında karşılaştığı sorunları aşma konusunda daha az başarılı olanlar veya daha önceki yaşam travması şiddetli olanlar depresyona daha fazla yatkındır. Genetik faktörler: Depresyonlu birinci derece akrabalara sahip olmak riski arttırır.

Depresyonlu birinci derece akrabalara sahip olmak riski arttırır. Çocukluk çağı travması.

Bazı reçeteli ilaçlar: Bunlar Kortikosteroidler, bazı beta blokerleri, interferon ve diğer reçeteli ilaçları içerir.

Bunlar Kortikosteroidler, bazı beta blokerleri, interferon ve diğer reçeteli ilaçları içerir. Rekreasyonel ilaçların aşırı kullanımı: Alkol, amfetamin ve diğer ilaçların aşırı çok kullanımı, depresyonla yakından ilişkilidir.

Alkol, amfetamin ve diğer ilaçların aşırı çok kullanımı, depresyonla yakından ilişkilidir. Geçmişte kafasının yaralanmış olması.

Belli bir süre depresyon dönemi geçirmiş olmak: Bu, bir sonraki olası depresyon riskini arttırır.

Bu, bir sonraki olası depresyon riskini arttırır. Kronik ağrı sendromları: Bu tür sendromlar ve diyabet, kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığı ve kardiyovasküler (kalp, damar) hastalıklar ve Ms hastalığı gibi diğer kronik durumlar, kişiyi depresyona daha yatkın kılar.

Depresyon Tedavisi ve İlaçları

Depresyon tedavi edilebilir bir ruhsal hastalıktır. Depresyon tedavisinin üç bileşeni vardır:

Destek. Pratik çözümleri tartışmaktan ve strese katkıda bulunmaktan, aile üyelerini eğitmeye kadar birçok konuyu kapsamaktadır.

Pratik çözümleri tartışmaktan ve strese katkıda bulunmaktan, aile üyelerini eğitmeye kadar birçok konuyu kapsamaktadır. Bilişsel davranışçı terapi (CBT) gibi konuşma terapileri olarak da bilinen psikoterapi tedavileridir.

gibi konuşma terapileri olarak da bilinen psikoterapi tedavileridir. İlaç tedavisi, özellikle antidepresanlar yardımı ile yapılır.

Psikoterapi

Depresyon için psikolojik ya da konuşma terapileri, bilişsel-davranışçı terapi (CBT), kişilerarası psikoterapi ve problem çözme tedavisini içerir. Hafif depresyon vakalarında, tedavi için ilk seçenek psikoterapilerdir. Psikoterapiler aynı zamanda, orta ve ağır vakalarda diğer tedaviler ile birlikte kullanılabilirler.

Bilişsel-davranışçı terapi ve kişilerarası terapi, depresyonda kullanılan iki ana psikoterapi türüdür. Bilişsel-davranışçı terapi (CBT), bir terapist ile yüz yüze, gruplar halinde veya telefonla bireysel oturumlarda teslim edilebilir. Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar, CBT’nin bir bilgisayar aracılığıyla etkin bir şekilde dağıtılabileceğini göstermektedir.

Kişilerarası terapi ise, hastaların diğer insanlarla ilişkilerini ve iletişimini etkileyen duygusal problemleri, bunların kişinin ruh halini nasıl etkilediğini ve nasıl değiştirilebileceğini belirlemelerine yardımcı olur.

Depresyon Tedavisi için Antidepresan İlaçlar

Antidepresanlar, doktordan temin edilen reçete ile satın alınabilen ilaçlardır. Bu ilaçlar orta ila şiddetli depresyon vakalarının tedavisi için kullanılır. Ancak bu tür ilaçlar çocuklar için kesinlikle önerilmez, sadece yetişkinlerin tedavisi için dikkatli bir şekilde reçete edilir.

Depresyon tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçları sınıflarından bazıları şunlardır:

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar)

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler)

Trisiklik antidepresanlar

Atipik antidepresanlar

Selektif serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI)

Her bir antidepresan sınıfı, farklı bir nörotransmitter üzerine etki eder. Depresyonun tekrar nüksetmesinin önüne geçmek için, semptomlar düzeldikten sonra bile doktor tarafından belirtilen şekilde ilaçlara devam edilmelidir.

Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) yapılan yasal bir uyarıda, “antidepresan ilaçların, tedavinin ilk birkaç ayında bazı çocuklarda, gençlerde ve genç yetişkinlerde intihar düşüncelerini veya eylemlerini artırabileceği” ifade edilmektedir.

Antidepresanları kullanmayı bırakma niyeti de dahil olmak üzere, ilaç alımı ve ilacın kendisi ile ilgili endişeler her zaman alanında uzman bir doktor ile müzakere edilmelidir.

Egzersiz ve Alternatif Tedaviler

Aerobik egzersiz, vücudunuzdaki endorfin seviyesini yükselttiği için hafif şiddetli depresyona sebep olabilir. Bunun nedeni, aerobik egzersizin kişinin ruh haliyle yakından ilişkili olan nörotransmiter norepinefrini uyarmasıdır.

Elektrokonvülsif (ECT) Tedavi

İlaç tedavisine cevap vermeyen şiddetli depresyon vakaları Elektrokonvülsif tedaviden (ECT) yarar görebilir; bu özellikle psikotik depresyon için etkilidir. Elektrokonvülsif (ECT) tedavi dahil olmak beyin uyarım (stimülasyon) terapileri de depresyon tedavisinde kullanılır. Tekrarlayan transkraniyal manyetik uyarım (TMS), ECT’den farklı olarak beyne elektrik vermek yerine beyne manyetik atımlar gönderir. Ayrıca bu tedavi şekli majör depresif bozukluklarda da etkili olabilir. Ancak tedavi öncesinde hastaya genel anestezi ve kas gevşetici yapılmalıdır. Tedavi sonrasında ise hastada hafıza kaybı gibi bir takım yan etkilerinin olması kuvvetle muhtemeldir.

Depresyon Çeşitleri Nelerdir?

Unipolar ve Bipolar Depresyon

Eğer hastadaki ayırt edici, dominant özellik depresif bir halinin olması ise, bu durum Unipolar depresyon olarak adlandırılmaktadır. Bununla birlikte, ruh halinin normal olduğu dönemler dışında hastada hem manik hem de depresif ataklar gözlemleniyorsa, bu durum hastalık hali bipolar depresyon (önceki adıyla manik depresyon) olarak adlandırılır.

Depresyon, anksiyete veya daha başka hastalık semptomlarını içerebilir. Fakat bu belirtiler arasında manik atak gözlemlenmez. Bununla birlikte araştırmalar, bipolar bozukluğu olan kişilerin yaklaşık yüzde 40’ında depresyon olduğunu ortaya koyuyor. Bu yüzden bipolar bozukluk ile depresyon belirtileri birbirine çok yakın olduğu için bu iki durumu birbirinden ayırt etmek oldukça zor.

Psikotik Özellikleri Olan Majör Depresif Bozukluk

Majör depresif bozukluk psikozun eşlik ettiği depresyon ile karakterize edilmektedir. Psikoz, batıl inançlar ve gerçeklikten kopma ya da halüsinasyon görme gibi var olmayan şeyleri hissetmek veya görmek ile ilgili vesveseleri içermektedir.

Doğum Sonrası (Postpartum) Depresyonu

Kadınlar genellikle doğumdan sonra “bebek mavisi” sendromu yaşarlar, ancak doğum sonrası depresyonu (postnatal) olarak da bilinir. Doğumdan önceki hamilelik sürecinde başlayan bu depresyon hali doğumdan sonra da devam eder. Yeni doğum yapan kadınların %10-15’inde görülen ve oldukça ciddi semptomları olan bir depresyon çeşididir.

Mevsimsel Desenli Majör Depresif Bozukluk

Daha önce mevsimsel duygu-durum bozukluğu (SAD) olarak adlandırılan bu durum, kışın gün ışığının azalmasıyla ilgili bir depresyon türüdür. Bu hastalık özellikle bu mevsim süresince meydana gelir, ancak yılın geri kalanında çoğunlukla ortadan kalkar ve hafif bir tedaviye olumlu tepki verir. Uzun veya şiddetli kış mevsimi yaşanan ülkelerde yaşayan insanların bu durumdan daha fazla etkilendiği gözlemlenmiştir.