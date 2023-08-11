Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, LGS sınavında başarılı sonuçlar elde eden Derbent Ortaokulu öğrencilerini ağırlayarak tebrik etti.

Ziyarete Derbent Ortaokulu Müdürü Ethem Nuri Tuncer, okul aile birliği yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlk defa böyle bir başarı elde edildiğini belirten Derbent Ortaokulu Müdürü Ethem Nuri Tuncer, "Bu başarı dört yıl boyunca verilen emeğin ürünüdür. Tam 11 öğrencimiz fen liselerini, , 5 öğrenci proje Anadolu Lisesi, 1 öğrenci Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3 öğrenci Sosyal Bilimler Lisesi, 1 öğrenci Güzel Sanatlar Lisesi, 8 öğrenci sınavla öğrenci alan Mesleki Teknik Anadolu Liselerini kazandı" dedi.

Öğrencileri tebrik eden Mustafa Kocaman, "Bu başarı bir ekip başarısıdır. Evlatlarımızın anne ve babaları başta olmak üzere çok güzel bir birliktelik sonrasında bu başarı elde edilmiştir. Ben Kartepe’nin çocuğuyum, sizlerin bu yaşlarda düşündüklerini bizde o zaman düşünüyorduk. Sizleri önemsediğimiz için her alanda destek olmaktayız. Evlatlarımızın her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyor, yeni dönemde başarılarının devamını diliyorum. Nice güzel haberlerini duymak dileğiyle" diye konuştu.