Derince Belediyesi ekipleri Geredeli Mahallesi Pamuklar ve Kepekli mevkiinde köy bağlantı yollarının asfaltlama işlemlerini tamamladı.

Belirlenen program dahilinde ilçenin önceliklerine göre hareket eden Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapı düzenlemelerine devam ediyor. Çalışmalarını hummalı şekilde sürdüren Derince Belediyesi ekipleri son olarak Geredeli Mahallesi Pamuklar ve Kepekli mevkiindeki köy bağlantı yollarının asfaltlama işlemlerini tamamladı. Asfaltlama çalışmalarıyla birlikte pırıl pırıl görünüme kavuşan noktalarda oturan bölge sakinleri de yapılan düzenlemelerden dolayı Derince Belediyesi’ne teşekkür etti.