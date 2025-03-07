İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, parti üyeleri ve vatandaşlarla birlikte iftar programında bir araya geldi. Gerçekleştirilen iftar programı, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katılımıyla Merinos AKKM'de gerçekleştirildi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, "Büyük bir gayretle Genel Başkanımızın çizdiği yolda Bursa'da çalışıyoruz. Bu kıymetli mücadelenin bir meyvesi olarak hazırladığımız helal sofrada hep beraberiz" açıklamalarıyla sözü Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'na bıraktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı.

Dervişoğlu, "Bursa'nın yeri bizim için çok kıymetlidir. Gerek kurulum aşamasında gerek sonrasında Bursa'ya çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Kuruluş gününden itibaren bizimle bulunan dava ve kader arkadaşlarımızı görmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Başımız ne zaman dara düşse soluğu Bursa'da alırdık. Türkiye'nin başı derttedir, beladadır. İşte yine o zor zamanların birinde Bursa'dayız, Bursa'nın kaya gibi dava adamlarına sırtımızı yaslıyoruz" dedi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili konuşan Başkan Dervişoğlu, "Bu süreç geçmişte benzerlerinden farklı olarak başkalarının plan ve programlarının yaşama geçirilmesi üzerine bir süreç olarak kendini izlettiriyor. Terörsüz Türkiye'ye vurgu yapıyorlar. Türkiye'nin terör belasıyla uğraşmasını isteyen kimse yok. Aklı olan herkes elbet terörsüz Türkiye isteyecektir. Terörün sorumlularına yol haritası çizilerek Türkiye için yeni açılımlar planlamaya kalkışmanın yakın olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu iş gündeme geldiğinden beri asıl tartışmanın nerede olduğunu size anlatmak istiyorum. Milli devlet yapısı tartışılmaktadır, Cumhuriyet tartışılmaktadır" ifadelerini kullandı.



Başkan Dervişoğlu, "25 sene bu ülkeyi yöneten ben olsaydım, siz olsaydınız bu millet terör belasından çoktan kurtulmuştu. Aklınızı başınıza alın. Hangi tiyatroyu, senaryoyu sahneye koyarsanız Türk milletini size böldürmeyeceğiz. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i size yıktırmayacağız. Siyasetin her alanında istemediği şeyleri söyleyenlere saldırı ortamı inşa edenler elbette çeşitli tehditlerle muhatap oluyorlar, kimse konuşsun istemiyorlar. Karşılarına set koymak suretiyle herkesi baskılıyorlar. Ben Allah'ın huzurunda size söz veriyorum, görevimi yerine getirmek için sözümü veriyorum. Allah şahidimdir bir kere başınızı öne eğdirmeyeceğim. Benim amacım Türk milletini birleştirmektir, sağcıyla solcuyu birleştirmektir, aleviyle sünniyi birleştirmektedir" şeklinde konuştu.



İftar programına katılan parti üyelerine seslenen Başkan Dervişoğlu, "Ben madem sesi kısılmak istenen bir genel başkanım, sizler ses çıkarması gereken dava arkadaşlarımsınız. Girilmedik gönül bırakmayacaksınız, sıkılmadık el bırakmayacaksınız. Bursa'da oluşturduğunuz bu heyecanı Anadolu'nun her tarafına dalga dalga yayacaksınız. Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz, Cumhuriyet'i yıktırmayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.