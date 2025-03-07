İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müfide Karaduman, yaptığı açıklamada, kadınların tarih boyunca toplumun her alanında önemli roller üstlendiğini vurgularken, günümüzde hala eğitimde, iş hayatında ve sosyal yaşamda eşitsizliklerle mücadele ettiklerine dikkat çekti.

Kadınların hak ettikleri değeri görmesi, ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer edinmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Karaduman, “Unutulmamalıdır ki, güçlü kadınlar güçlü toplumların temelidir. Kadınların karşılaştığı engelleri kaldırmak, fırsat eşitliğini sağlamak ve kadına yönelik her türlü ayrımcılığı sonlandırmak hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği olarak daha adil, eşit ve umut dolu bir gelecek için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Karaduman, hayatın her alanında emek veren, üreten ve ilham veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.