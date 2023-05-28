Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Akbaş Barajı’ndan kent merkezine getirilen suyu, özellikle yaz aylarında susuzluk riski taşıyan Göveçlik Mahallesi’ne ulaştıracak iletim hattı çalışmalarını inceledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılaması hedefiyle hayata geçirilen Akbaş Barajı’ndan kent merkezine getirilen suyu, özellikle yaz aylarında susuzluk risk taşıyan Göveçlik Mahallesi’ne ulaştıracak iletim hattı çalışmalarını inceledi. Göveçlik Mahallesi’ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Osman Zolan’a Büyükşehir Belediyesi DESKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı Ufuk Yarar ve beraberindekiler eşlik etti. Çalışanlarla bir süre sohbet edip kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, burada yaptığı açıklamada Denizli’nin içme suyu ihtiyacı için geleceğe yaptıkları en güzel yatırımlardan birinin Akbaş Barajı olduğunu ifade ederek, “Arıtma tesisi ve iletim hatlarıyla baraj suyunu Denizli merkezimize getirdik. Çok şükür şu anda birçok mahallemiz Akbaş Barajı’ndan gelen suyu kullanıyor” diye konuştu.

Akbaş Barajı’ndan kent merkezine getirdikleri suyu, şimdiden önlem alarak içme suyu ile ilgili risk taşıyan bölgelere ulaştırmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, “Yaptığımız iletim hattı çalışması ile bu suyumuzu Denizli’mizin en yüksek noktasında bulunan Göveçlik Mahallemize ulaştırmış olacağız” dedi. Göveçlik Mahallesi’ndeki su kaynaklarında azalmaların yaşandığını işaret eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Özellikle yaz döneminde vatandaşlarımız susuz kalabilir düşüncesiyle, risk oluşturmamak ve su güvenliğini sağlamak için iletim hatlarımızı yapıyoruz. Bu hat sadece Göveçlik’e değil birçok mahallemize de suyu ulaştıracak. Su hayattır. Suyumuzu güvence altına almak, riske sokmamak, insanlarımıza sıkıntı yaratmamak adına bu yatırımları şimdiden yapıyoruz. Denizli’mize, Göveçlik ve çevredeki tüm mahallelerimize hayırlı olsun" dedi.