Victor Osimhen attığı iki golle hem zaferi getirdi hem de tarihi bir rekora imza attı.

63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 19. kez müzesine götürdü.

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren goller 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen'den geldi. Yıldız golcü Osimhen, attığı iki golle finalin yıldızı oldu.

Bu karşılaşmada iki kez ağları sarsan Victor Osimhen, sezon genelindeki gol sayısını 35'e çıkardı. Nijeryalı futbolcu, bu performansıyla Mario Jardel'i geride bırakarak Galatasaray tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanını elde etti.

2. dakikada sol kanattan Eren Elmalı'nın ortasında arkada direkte Yunus Akgün'ün gelişine vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

6. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza sahası sağ kanadından sıfıra inen Yunus'un yerden penaltı noktasına pasına Barış'ın sağ ayağıyla vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

12. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Nwakaeme'nin yerden pasında Zubkov'un yerden vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.

23. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası dışından sert şutunda top auta çıktı.

25. dakikada sağ kanatta Zubkov ile duvar pası yapan Malheiro'nun ortasında arka direkte Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

30. dakikada Davinson'un kaptırdığı topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan Tufan'ın vuruşunda top Günay'dan döndü.

34. dakikada Davinson'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Yunus'un uzak köşeye aşırtma plasesinde top az farkla dışarı çıktı.

40. dakikada sağ kanattan sıfıra inen Barış Alper'in ortasına ceza sahasında Osimhen'in volesinde top üstten auta çıktı.

46. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün ara pasında Okay ile ikili mücadelenin ardından topla buluşan Osimhen'in sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

63. dakikada ani gelişen atakta topla buluşan Morata'nın pasında meşin yuvarlağı alan Yunus'un tek pasına ceza sahası solundan Osimhen'in dokunuşu filelere gitti. 0-3

67. dakikada sağ kanattan topu alan Osimhen'in içeri çevirdiği topa Morata'nın sert vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

73. dakikada Draguş'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Visca'nın yerden penaltı noktasına çevirdiği topa Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı kaldırıldı.

84. dakikada Yunus'un pasıyla topu alarak rakip yarı sahanın tamamını kat eden Jakops'un karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

85. dakikada atılan uzun pasla buluşan Draguş'un kaleci Günay'ı çalımladıktan sonra sol çaprazdan kaleye vuruşunda top dışarı çıktı.

89. dakikada Yunus'un ceza sahası soluna uzun pasına Morata'nın tek vuruşu ağlarla buluştu ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.