Nazım Hikmet Kültürevi Balaban Salonu’nda gerçekleşen söyleşide Elif Burcu Özkan’ın moderatörlüğünde konuşan Tarıman, hayatından kesitler aktararak şiirle kurduğu derin bağı anlattı.

Memur bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Tarıman, Kastamonu’da düzenlenen Rıfat Ilgaz Ödül Töreni’ne öncülük ettiklerini ve yaşanan olayların kendisini yazmaya yönelttiğini ifade etti. Yazarken hiçbir sınırlama koymadığını, karakterleri olduğu gibi yansıttığını ve yazdıklarının arkasında durduğunu vurguladı.

Doğa ve tarihin yazma sürecinde ilham kaynakları arasında yer aldığını dile getiren Tarıman, Akdeniz’in antik yapılarından etkilendiğini, Antik Roma’ya özel bir ilgisinin olduğunu ve şiirin yaşamın içinden doğduğunu söyledi.

Çocuk edebiyatına da ilgi duyduğunu belirten Tarıman, Trabzon’da görev yaptığı köy okulundaki anılarını anlatarak o dönemde yaşadığı duygusal deneyimlerin kendisinde derin izler bıraktığını ifade etti. Göçmen bir annenin kızı olduğunu vurgulayan Tarıman, yaşadığı deneyimlerin yazılarına yansıdığını söyledi.

Gerçek hayatla iç içe kurguladığı karakterleri tanıdığı insanlardan esinlenerek oluşturduğunu anlatan Tarıman, sık seyahat etmenin hayal gücüne büyük katkı sağladığını belirtti. Katılımcılara “Öykü kahramanlarım aslında sizlersiniz” diye seslendi.

Etkinliğin sonunda ise Betül Tarıman, “Bir Rüya İçin Gerekli Şeyler” adlı kitabını okuyucuları için imzaladı.