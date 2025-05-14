9 aylık eğitimin ardından hazırlanan “Müzede Bir Gece” isimli oyun, izleyicilere eğlenceli ve unutulmaz bir akşam yaşattı.

Osman Dönmez, Esra Güneş, Gökhan Sekmen, Özgürtürk Çalık ve Necati Arpacı’nın eğitmenliğinde gerçekleşen atölyelere katılan 16 çocuk, sezonu coşkuyla tamamladı. Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sahnelenen oyunda minik oyuncular, sergiledikleri başarılı performansla büyük beğeni topladı.

Oyunun ardından sahneye çıkan Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Gülver Deniz, çocukları tek tek kutlayarak onlara moral verdi. Deniz, “Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Bugün burada sergilediğiniz performans, ileride büyük başarılara imza atacağınızın göstergesi” ifadelerini kullandı.