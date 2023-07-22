Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararası düzeydeki akademik iş birlikleri kapsamında aynı gün iki ayrı iş birliği protokolü imzaladı.İZMİR (İGFA)- Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararası düzeydeki akademik iş birliklerini sürdürüyor. DEÜ bu kapsamda, Kazakistan’dan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Özbekistan Urgenç Tıp Akademisi ile aynı gün iki ayrı iş birliği protokolü imzaladı. DEÜ’nün Alsancak’taki Rektörlük binasında gerçekleştirilen prokotol imza törenine, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Özbekistan Urgenç Tıp Akademisi Direktörü Prof. Dr. Ruzibaev Rashid Yusupovich ve Urgenç Tıp Akademisi'nin temsilcileri katıldılar.

Türk Dünyası’ndan üniversiteler ve bilim çevreleriyle akademik iş birlikleri ve dostluk ilişkilerine önem verdiklerini dile getiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Protokoller ile kurumlar arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra; Türk Dünyası'nda yeni bilimsel buluşlara zemin hazırlayacak çalışmaların da bir arada yürütülmesi yönünde adımlar atacağız” dedi. Rektör Hotar, iş birliklerinin Ar-Ge faaliyetleri, bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi, çeşitli değişim programları ve ortak faaliyetleri içerdiğini kaydederek, “Kentimizde konuk ettiğimiz misafirlerimize, Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğini daha da güçlendirecek iş birlikleri ve dostluk göstergeleri için teşekkür ediyor; imzaladığımız protokollerin hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

ÖNCÜLÜK EDECEK

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, geliştirilecek akademik, sosyal ve bilimsel iş birliklerinin önemine vurgu yaparak, DEÜ ile imzalanan protokolün birçok yeniliğe öncülük edeceğini kaydetti. Özbekistan Urgenç Tıp Akademisi Direktörü Prof. Dr. Ruzibaev Rashid Yusupovich ise, DEÜ’nün uluslararası tanınırlığına vurgu yaparak, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

TOGG KULLANDILAR

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türk Dünyası’ndan konuklarına, bir süre önce DEÜ’ye makam aracı olarak kazandırılan Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’u da tanıttı. DEÜ Rektörlük binası önündeki araca binen yabancı heyet, Togg ile sürüş gerçekleştirerek, araç hakkında Rektör Hotar’dan bilgi aldı.