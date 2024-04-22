Sakarya’nın Sapanca ilçesinde göle olta atan ve 1 metrelik turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı. Yakaladıkları balığı savaş gemilerindeki torpidoya benzeten balıkçılar, sevinç anlarını saniye saniye kayda aldı.

Sportif balıkçılık yapan Onur Yasin Yazıcı ile Burak Faik Telgeren, botla Sapanca Gölü’ne açıldı. 1 metrelik turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı. Uzun uğraşlar neticesinde kıyıya çıkartılan balığın 6 buçuk kilogram ağırlığında ve 104 santimetre boyunda olduğu belirlendi. Yakaladıkları balığı savaş gemilerindeki torpidoya benzeterek “Kocaman, bu canavar” diyen balıkçılar, sevinç anlarını ise saniye saniye kayda aldı. Görüntülerde oltaya takılan balığın bota alınması ve balıkçıların sevinçleri yer alıyor.