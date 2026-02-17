Sakarya'da gerçekleştirilen kura çekim programına; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Canikoğlu, Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

'500 bin sosyal konut kampanyamız, her kesimi barındıran ve adil bir sosyal konut hamlesidir'

Kura çekimi programının öncesinde konuşan TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, 'Sakarya'da 500 bin sosyal konut kampanyası çerçevesinde 52 bin 172 geçerli başvuru alınmıştır. Bu başvurular şehit ailelerinden gazilerimize, engelli vatandaşlarımızdan yaşlılarımıza kadar toplumun her kesimini barındıracak şekilde 6 ayrı kategoride değerlendirilmiştir. 500 bin sosyal konut kampanyamız, tam anlamıyla her kesimi barındıran ve adil bir sosyal konut hamlesidir. Bu yoğun talebi karşılamak adına Sakarya'da 6 bin 633 konut planlanmış ve projelendirilmiştir. Bu projelerde her ayrıntısı insan odaklı bir yaklaşımla alt yapısı tamamlanmış, çevre düzenlemesi yapılmış, depreme dayanıklı bir sosyal konut alanlarıyla inşa edilecektir. Önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve bakanlığımız koordinasyonunda Sakarya'da yeni konut projeleri, kentsel dönüşüm çalışmaları ve sosyal donat yatırımlarımız artarak devam edecektir. 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde inşa edeceğimiz bu konutların, Sakarya'nın sosyal ve ekonomik gelişimine katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak milletimize güvenli ve konforlu yapılar sunma ve insanımızı daha güzel konutlarda yaşatma gayretimiz aynı şevk ve kararlılıkla devam edecektir' dedi.

'Türkiye'deki gelişim, değişim tüm illerimizde görülmeye ve yaşanmaya başladı'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'deki gelişim, değişim tüm illerimizde görülmeye ve yaşanmaya başladı. Bizlerde Sakarya'mızda insanlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Tüm sosyal kesimlerin kendine yer bulabilecek olduğu şehirleri oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bu konutları bitirip tüm ihtiyaç sahiplerimizi evlerine kavuşturacağız. Bizler Toplu Konut İdaremizle çalışmalar yapıyoruz' diye konuştu.

'Barınma, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biridir'

Deprem acıları yaşamış bir şehir olan Sakarya'da dayanıklı konutların güvenli yaşam alanı oluşturacağından bahseden Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural, 'Barınma, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biridir. Özellikle bizim kültürümüzde ev sahibi olmak hayatın en önemli dönüm noktalarından biri olarak görülür. Ancak bir ev, sadece bir çatı, dört duvar demek değildir. Bir ev, yuvadır, ailedir, huzurdur, güven ve aidiyettir. Bugün burada ismi okunacak her bir hak sahibimiz için bu kura geleceğe duyulacak olan güvenin bir dayanağı olacaktır. Sakarya'da yapılacak 6 bin 633 konut, şehrimizin konut ihtiyacı çözümüne de büyük oranda katkı sağlayacaktır. Deprem kuşağında, depremin acılarını yaşamış bir il olan Sakarya'mızda yeni yapılacak olan konutumuzla depreme dayanıklı, çevreye uyumlu, sosyal donatılarıyla güçlü olan bu konutlar, komşuluğun hayat bulacağı güvenli yaşam alanları oluşturacaktır' şeklinde konuştu.

'Ev sahibi olma hakkı evrensel, anayasal bir haktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu konut vizyonundan bahseden Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, 'Ev sahibi olma hakkı evrensel, anayasal bir haktır. Birleşmiş Milletler evrensel beyannamesine gidilen bir husus ve habitatın en önemli konularından bir tanesi. Bu konular, ulaşılabilir, güvenli, ucuz ve sürdürülebilir konut. Bu dünyada birçok ülkenin özellikle batı toplumunun önemsediği ve vurguladığı bu husus, çeşitli konferanslarda da sürekli gündeme getirdiği bir konu. Birçok konferansa katılmış biri olarak maalesef bu konuda bir ilerleme kat edebilmiş durumda değiller. Neden? Türkiye'deki gibi 'Tek bir vatandaşım kalmayana denk bu projeleri sürdüreceğim' diye bir cumhurbaşkanları bir Recep Tayyip Erdoğan'ları olmadığı için. Bunu 6 yıl TOKİ Başkanlığı yapmış biri olarak çok yakın bilen bir kişiyim. İnanın Türkiye'de birçok projede Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir vizyon vardır ama daha İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde itibaren sosyal konut konusuna çok önem veren ve benim görev yaptığım 6 yıllık dönemde de defalarca bizi bu konuda uyaran ve bununla birlikte nasıl şehirler kurmamız gerektiğini bizimle birlikte projeyi bizzat çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Bugün 500 bin konut projesinde mimarı olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleşti. 6 bin 633 hak sahibi kura ile belirlendi.