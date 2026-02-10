Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Edirne Huzurevi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen 'Mübadele ve Göç Türküleri' Konseri, yaşlıları geçmişe götürdü. Konserde zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzurevinde yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, mübadil türkülerinin ilk kez bu kapsamda seslendirildiğini söyledi.

Bu kış ayı içerisinde huzurevindeki büyüklerle birlikte güzel zamanlar geçirdiklerini aktaran Tohumcu, 'Sıra geceleri yapıyoruz, bunu her sene sürdürüyoruz. Huzurevimizde mübadil büyüklerimiz var. Onların yaşadıkları döneme ait türküleri birlikte dinleyelim, paylaşalım istedik. Hem huzurevimizde güzel bir akşam geçirelim hem de mübadil türkülerini birlikte yaşayalım. Devamı gelecek, etkinliklerimiz sürecek. Mübadil türküleri ilk defa oluyor' ifadelerine yer verdi.

Konser öncesinde katılımcılara da hitap eden Tohumcu, 'Birlikte eğleneceğiz. Kış akşamlarını hep beraber mutlu ve güzel geçirmeyi planlıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz' dedi.

Konser sırasında söylenen türküler, huzurevi sakinlerini yıllar öncesine götürdü. Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden 86 yaşındaki Saliha Işık, türkülerin kendisinde derin duygular uyandırdığını belirterek, 'Çok sene oldu geleli. Başta çok zorluk çektik ama sonra düzeldi. Bu türküleri söyleyince annemle babam geliyor aklıma. Bulgaristan'da büyüdüm. Türkçe, Bulgarca türküler söylerdik' diye konuştu.

Bir diğer huzurevi sakini Adem Boşnak ise mübadele döneminde türkülerin kendileri için bir tutunma dalı olduğunu vurgulayarak, 'O dönem türküleri ve şarkıları bizi ayakta tutuyordu. Her yerde bu şarkılar söylenmez. Türk milleti için gurur verici. Her şarkı insanın gençliğini hatırlatıyor. 15-16 yaşlarında söylerdik. Çok gurur duyuyorum' dedi.

Edirne Huzurevi'nde ilk kez düzenlenen Mübadil Türküler Konseri, sadece bir müzik etkinliği değil, geçmişle bugün arasında kurulan güçlü bir bağ, hatıralarla örülü bir vefa akşamı olarak hafızalarda yer etti.