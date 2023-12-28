Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bugün Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret (EUPWR) şirketinin ihale sonucunu kazandığına ilişkin bildiri yayınlandı.

Europower Enerji ‘'İTM-459 REFERANSLI 154KV AKALIN TM (GAP) YAPIMI'' isimli ihaleyi kazandı!

İhalede en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. oldu!

İşin baz bedeli 241.622.240,00 TL'dir.

KAP'ta yer alan açıklama aşağıdaki gibidir ;

20/12/ 2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 20/12/2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2023/1288491 ihale kayıt numaralı ‘'İTM-459 REFERANSLI 154KV AKALIN TM (GAP) YAPIMI'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. İhale Komisyonu, şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair kesinleşme kararını iletmiştir.

İşin baz bedeli 241.622.240, -TL'dir. (İkiyüzkırkbirmilyonaltıyüzyirmiikibinikiyüzkırk, Türk Lirası)

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,