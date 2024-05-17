Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, meclis toplantısında gündeme alınan Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kayapa'da planlanan yerin uygun olmadığını belirten Başkan Bozbey, "Çalışmalarımızı bilimsel verilere dayanarak yapacağız. Endişeniz olmasın, Hamitler'i tamamen yeşil bir alan haline getireceğiz" diye konuştu.

Mayıs ayı Meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yönetiminde gerçekleştirildi. Şehrin batı bölgesinde önceki yönetim tarafından tasarlanan Katı Atık Entegre Tesisi Projesi ile ilgili bir soruya yanıt veren Başkan Bozbey, tesisin yerinin uygun olmadığını ifade etti. Geçmiş dönemde akademik odaların konuyu yargıya taşıdığını ancak sürecin devam ettiğini belirten Bozbey, "Raporu hazırlayan hocalarımızla da görüştüm. Aslında Kayapa'daki bölgenin aksine başka bir bölgenin önerildiğini dile getirdiler. Fakat ısrar sonucu Kayapa'da karar kılındığını ifade ettiler. Göreve geldiğimizde konuyla ilgili görevlendirmeleri yapıp hocalarımızla tekrar konuştuk. Yerin doğru olmayacağını yinelediler. Hemen çalışmalara başladık ve belirlenen bölgede olamayacağına kararına vardık. Projeye o bölgedeki köylülerimiz ve mahalle halkı da karşı çıktı. Hamitler'deki depolama alanının konutlar tarafında kalan kısmının da üzeri kapatıldı. Hiç merak etmeyin. Hamitler'i tamamen yeşil bir görüntüye kavuşturacağız. Bilimsel verilere riayet etmeliyiz. Çalışmalarımızı bilimsel veriler ışığında yürüteceğiz" dedi.

Mecliste ayrıca görevi başında vefat eden tüm Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve BUSKİ personellerinin, yakınları tarafından talep edilmesi halinde defin yerinin ücretsiz temin edilmesi önerisi oybirliği ile kabul edildi.