Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kentin Unesco sürecini uluslararası bir konferansta anlattı.

“Heritage” 8. Uluslararası Koruma, Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Fuarı ve Konferansı’na katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, katılımcılara; Ayvalık’ın Üstün Evrensel Değerleri ve UNESCO Dünya Mirası Süreci ile ilgili bir sunum yaptı.

İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen konferansa, Ayvalık Belediyesi UNESCO Birimi ile katılan Başkan Mesut Ergin’e eşi Canan Ergin de eşlik etti. Başkan Ergin, sunumunda, Ayvalık’ın eşsiz mirası ve UNESCO Dünya Mirası adaylığı sürecine dair görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

UNESCO’daki süreci değerlendiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Yorgola Han (Belediye Hizmet Binası), müzecilik çalışmaları, arkeolojik kazıları ve kentin kültür hayatına kazandırılan üç kültür yayını, hayata geçirilen ve geçirilecek olan projeleri uluslararası bir konferansta paylaştıklarını söyledi.