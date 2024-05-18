Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta meydana gelen bir silah kazasında bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Yapılan duyuruda, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde gerçekleşen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."