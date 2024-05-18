Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda milli sporcular, Trendyol’un reklam filmiyle ekranlarda yer almaya başladı. Reklam filmi, milli sporcuların özveri ve azmine odaklanarak “Biz Büyük Bir Takımız” mesajı veriyor.

Trendyol, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yeni reklam filmiyle kutluyor. “Onları diğer sporculardan ayıran bir şey var” temalı film, Türkiye’nin önde gelen milli olimpik sporcularını, Türkiye Voleybol Milli Takımları ve A Milli Futbol Takımı oyuncularını bir araya getiriyor.

Reklam filmi, farklı branşlardan sporcuların özverili çalışmalarına ve azimlerine odaklanıyor. Filmde Kuzey Tunçelli, Eda Erdem, Ali Cengiz ve Eda Tuğsuz başta olmak üzere A Milli Futbol ve A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcuları rol alıyor.

Film, sporcuların pes etmeme ve odaklanma gibi değerlerle dolu anlarıyla izleyicilere ilham veriyor. Türk sporcularının özelliğini "Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur" sözleriyle vurgulayarak “Biz Büyük Bir Takımız” mesajını iletiyor.

Trendyol’un Türk sporuna destekleri

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk sporuna olan bağlılığını yıl boyunca sürdürdüğü sponsorluklar ve verdiği desteklerle ortaya koyuyor. Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olmasının yanında Trendyol, Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsorluğunu, A Milli Futbol Milli Takımları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) ise resmi sponsorluğunu üstleniyor. Trendyol, aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” oldu. Türk üreticiler tarafından üretilen Olimpiyat Koleksiyonu’nu da geçtiğimiz günlerde satışa çıkardı.

Trendyol, ayrıca milli sporcular Melissa Vargas, Busenaz Çakıroğlu, Mete Gazoz, Eda Tuğsuz, İlke Özyüksek, Ali Cengiz, Kaan Tunçelli ve Bilal Çiloğlu’na sponsorluk desteği veriyor.