Küçükçalık Anadolu lisesi Can dostu öğretmen ve öğrencileri , doğadaki dostlarımıza unutulmaz bir gün yaşattılar.

Boğazköy barajı çevresine giden öğrenciler, yaşam alanlarındaki sokak canlarını beslediler. Sokak canlarıyla ilgilenen liseli gençler, onlara yanlız olmadıklarını hissettirdiler.

İnegöl Hayvan Koruma Görevlisi Filiz Karabulut, liseli gençlerin sokak canlarıyla ilgilenmelerinin kendisini mutlu ettiğini, hayvan koruma gönüllülerinin artması yönünde temennide bulundu.

Kaynak: HABER MERKEZİ