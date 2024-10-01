Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, iki partinin de farklı siyasi stratejiler ve hedefler doğrultusunda ilerlemeyi tercih ettikleri belirtildi. Bu durum, partilerin mevcut politikalarını sürdürme kararı almasıyla birleşme sürecinin askıya alınmasına yol açtı.

Parti yetkilileri, her iki tarafın da Türkiye’nin siyasi geleceğine dair benzer endişelere sahip olduğunu, ancak çeşitli nedenlerden dolayı ortak bir yol haritası oluşturmanın mümkün olmadığını ifade etti. Gelecek Partisi, gelecekte DEVA Partisi ile yeniden bir araya gelme ihtimalini tamamen dışlamadıklarını vurgularken, DEVA Partisi de bu tür müzakerelerin her zaman açık olabileceği mesajını verdi.

Siyasi analistler, bu gelişmeyi, Türkiye’nin dinamik siyasi atmosferi ve partilerin kendi iç meseleleriyle ilişkili olarak değerlendiriyor. Gelişmelerin, her iki partinin de ilerleyen dönemlerde nasıl bir strateji izleyeceği konusunda önemli bir etki yaratması bekleniyor. Şu an için, iki parti de kendi bağımsız politikalarına odaklanma kararı aldı.