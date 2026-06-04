CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları gündemdeki yerini korurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Koç Holding’in 100. yıl etkinliğine protokolden çok sayıda önemli isim katıldı. Programa davetli olarak katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özgür Özel’in tokalaştığı anlar ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

EL SIKIŞTILAR

Bahçeli ile Özel, katıldıkları etkinlikte tokalaştı. İkilinin bu anları sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi.

BAHÇELİ'DEN 'MUTLAK BUTLAN' SÖZLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de yaşanan kavgalara dikkat çekerek "Yargıtay, CHP için kararını bir an önce vermeli. Türk siyasetinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya ve meşrulaştırmaya çalıştırılmaya şahit olunmaktadır. " dedi.