Bahçeli, 15 Temmuz 2016’nın Türk tarihi açısından mühim bir eşik olduğunu vurguladı ve bu tarihte yaşananların güncellenmiş bir Haçlı denemesi olduğunu belirtti. Anadolu’nun tarihi boyunca birçok kez işgal ve istila planlarına maruz kaldığını ifade eden Bahçeli, FETÖ terör örgütünün bu planların yeni bir taşıyıcısı olduğunu söyledi. Türk milletinin milli birlik ruhuyla bu saldırıları püskürttüğünü belirten Bahçeli, şehitlerin ve gazilerin onurunu yüceltti.

Bahçeli, Anadolu’nun bağrına saplanan zulüm hançerinin ve karanlık ufkun Türk milletinin fazilet ve fetih kabiliyetiyle sökülüp atıldığını söyledi. Malazgirt Zaferi’nden itibaren başlayan istikbal yürüyüşünün 15 Temmuz’da yeni bir sınavdan geçtiğini dile getirdi. Darbe girişiminde bulunanların havadan ve karadan bomba yağdırdığına dikkat çeken Bahçeli, milletin bu hainlerin başını ezdiğini söyledi. Türk milletinin o gece mermilere göğüs gerdiğini, tanklara direndiğini ve korsan uçaklara karşı koyduğunu vurguladı.

Bahçeli, 15 Temmuz’un kesinlikle unutulmaması gerektiğini ifade etti. Gelecek nesillerin benzer ihanetlere karşı uyanık olması gerektiğini belirtti. Türk milletinin birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde olduğu sürece hiçbir düşman cephesinin başarıya ulaşamayacağını, Türkiye düşmanlarının tutunamayacağını söyledi. Kahraman şehitleri rahmetle andığını, gazilere sağlık ve uzun ömürler dilediğini belirten Bahçeli, iradenin ve egemenliğin sahibi olan Türk milletini hürmetle selamladı. Cumhur İttifakı’nın ise yeni yüzyıla huzur, barış, refah ve kardeşlik mührünü vuracağına inandığını ifade etti.