Bahçeli, açıklamasında, "Terörle demokrasi, silahla siyaset, kaosla huzur, bölünmeyle birlik ve beraberlik arasında güvenli bir liman, ara bir istasyon yoktur." ifadesini kullandı. Terörün, Türk milletinin geleceği için bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Bahçeli, PKK terör örgütü ve diğer terörist grupların silahlarını teslim etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Türk milleti terörle yaşamaya ne mahkûm, ne mecbur, ne de müstahaktır." diyen Bahçeli, terörün köklü bir şekilde sona erdirilmesi için yapılacak her türlü yanlış anlamanın, çarpık seslerin çıkmasının ve savsaklamaların büyük bir vebal olduğunu söyledi. Terör örgütü ve uzantılarının, 27 Şubat'taki çağrının gereğini yerine getirerek, silah bırakmaları gerektiğini belirtti.

Bahçeli, "Aksi halde elinde kanunsuz silah taşıyan kim olursa olsun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir." diyerek, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.