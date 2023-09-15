Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, Ordu Ünye Devlet Hastanesi'nde sahte bir hemşirenin faaliyetlerine dair bir iddiayı araştırmak üzere inceleme başlattı. Söz konusu olay, Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde gece vardiyasında mor renkte bir hemşire kıyafeti giyinmiş bir kadının diğer personel tarafından fark edilmesiyle başladı. Bu gizemli kişi, acil servisin koridorlarında dolaşıp bekleme salonunda oturuyordu. Personel, kim olduğunu tespit etmek amacıyla çeşitli sorular sordu. Ancak bazı cevaplar tutarsızdı ve bazı sorulara hiç cevap alınamadı. Bu durum, hastane yönetimine bildirildi. Bu sırada kadın kaçarak hastaneden uzaklaştı.

Personelin şikayeti üzerine hastane yönetimi güvenlik kameralarını inceledi ve bu sahte hemşirenin farklı günlerde kameralara yakalandığını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, kadının farklı tarihlerde 6-7 kez hastanede bulunduğu belirlendi. Kayıtlara göre, hastanenin bekleme salonunda oturduğu ve geceleri yaklaşık 1 saat boyunca acil serviste dolaştığı görüldü.

Ünye Devlet Hastanesi bu olayı Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi ve müdürlük konuyla ilgili bir inceleme başlattı. Sahte hemşirenin kimliği hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, sosyal medya hesaplarında "Rabia Y." adını kullandığı belirlendi, ancak bu adın gerçek olup olmadığı henüz tespit edilemedi.