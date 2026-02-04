2026 yılı itibarıyla tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik yeni bir destek programı uygulamaya alındı. Köyüne dönerek tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başlamayı planlayan vatandaşlara, yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteği verilecek.

Programın temel hedefi kırsalda üretimi güçlendirmek ve tersine göçü teşvik etmek olarak belirlenirken, sağlanacak hibelerin büyük bölümünün geri ödemesiz olacağı bildirildi. Destek tutarlarının hesaplanmasında ise KDV’nin de dikkate alınacağı ifade edildi.

2026 Hibe oranları ne kadar?

Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce yüzde 50 olarak uygulanan hibe oranları artırıldı.

Hibe detayları şöyle belirlendi:

Minimum hibe oranı: Yüzde 50

Maksimum hibe oranı: Yüzde 70

Hesaplama yöntemi: Tutarlar KDV dâhil olarak değerlendirilecek

Köye dönüş desteklerinde kadın ve genç girişimcilere ayrıcalık var mı?

Kadın ve genç girişimcilere öncelik tanınacak.

Kadın ve gençlere sağlanan avantajlar:

Başvurularda öncelikli değerlendirme

Bütçenin en az yüzde 20'si bu gruplara ayrılacak

Birinci derece tarımsal örgütler üzerinden başvuruda avantaj

Yeni dönemde desteklenecek alanların kapsamı genişletildi.

Hibe kapsamındaki alanlar:

Tarımsal üretim

Hayvancılık

Akıllı tarım sistemleri

Yapay zeka destekli üretim modelleri

Robotik ve otomasyon teknolojileri

Modern üretim altyapısı

Köye dönüş desteğine kimler başvurabilir?

Destekten yararlanmak için belirli şartlar aranıyor.

Başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

T.C. kimlik numarası ile başvuru yapmak

Gerçek kişi olarak başvurmak

Üretim ve yatırım planı sunmak

Köye dönüş desteğine nasıl başvurulur?

Başvurular T.C. kimlik numarası ile yapılacak.

Başvuru süreci:

Üretim ve yatırım planı hazırlayın

Gerekli belgeleri toplayın

T.C. kimlik numaranızla başvurun

Değerlendirme sürecini bekleyin

Hangi projeler öncelikli değerlendirilecek?

Değerlendirmede bazı projeler öne çıkacak.

Öncelikli projeler:

Kadın girişimcilerin projeleri

Genç girişimcilerin projeleri

Tarımsal örgütler üzerinden yapılan başvurular

Dijital ve akıllı tarım projeleri

Köye dönüş desteği için bilinmesi gerekenler tablosu

Özellik Detay Hibe oranı Yüzde 50-70 arası Geri ödeme Önemli bölümü geri ödemesiz Kadın ve genç payı Bütçenin en az yüzde 20'si Hesaplama KDV dahil Başvuru şartı T.C. vatandaşı olmak Kapsam Tarım, hayvancılık, akıllı tarım, robotik

Akıllı tarım projeleri nasıl desteklenecek?

Dijital ve teknolojik projeler de hibe kapsamına alındı.

Desteklenen teknolojiler:

Akıllı tarım sistemleri

Yapay zeka destekli üretim

Robotik sistemler

Otomasyon teknolojileri

Modern üretim altyapısı

Köye dönüş desteğinin avantajları neler?

Destekten yararlanmanın faydaları:

Geri ödemesiz hibe imkanı

Yüzde 70'e varan destek oranı

KDV dahil hesaplama

Maliyet yükünün azalması

Modern teknoloji kullanma fırsatı