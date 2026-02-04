2026 yılı itibarıyla tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik yeni bir destek programı uygulamaya alındı. Köyüne dönerek tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başlamayı planlayan vatandaşlara, yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteği verilecek.
Programın temel hedefi kırsalda üretimi güçlendirmek ve tersine göçü teşvik etmek olarak belirlenirken, sağlanacak hibelerin büyük bölümünün geri ödemesiz olacağı bildirildi. Destek tutarlarının hesaplanmasında ise KDV’nin de dikkate alınacağı ifade edildi.
2026 Hibe oranları ne kadar?
Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce yüzde 50 olarak uygulanan hibe oranları artırıldı.
Hibe detayları şöyle belirlendi:
Minimum hibe oranı: Yüzde 50
Maksimum hibe oranı: Yüzde 70
Hesaplama yöntemi: Tutarlar KDV dâhil olarak değerlendirilecek
Köye dönüş desteklerinde kadın ve genç girişimcilere ayrıcalık var mı?
Kadın ve genç girişimcilere öncelik tanınacak.
Kadın ve gençlere sağlanan avantajlar:
Başvurularda öncelikli değerlendirme
Bütçenin en az yüzde 20'si bu gruplara ayrılacak
Birinci derece tarımsal örgütler üzerinden başvuruda avantaj
Yeni dönemde desteklenecek alanların kapsamı genişletildi.
Hibe kapsamındaki alanlar:
Tarımsal üretim
Hayvancılık
Akıllı tarım sistemleri
Yapay zeka destekli üretim modelleri
Robotik ve otomasyon teknolojileri
Modern üretim altyapısı
Köye dönüş desteğine kimler başvurabilir?
Destekten yararlanmak için belirli şartlar aranıyor.
Başvuru şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
T.C. kimlik numarası ile başvuru yapmak
Gerçek kişi olarak başvurmak
Üretim ve yatırım planı sunmak
Köye dönüş desteğine nasıl başvurulur?
Başvurular T.C. kimlik numarası ile yapılacak.
Başvuru süreci:
Üretim ve yatırım planı hazırlayın
Gerekli belgeleri toplayın
T.C. kimlik numaranızla başvurun
Değerlendirme sürecini bekleyin
Hangi projeler öncelikli değerlendirilecek?
Değerlendirmede bazı projeler öne çıkacak.
Öncelikli projeler:
Kadın girişimcilerin projeleri
Genç girişimcilerin projeleri
Tarımsal örgütler üzerinden yapılan başvurular
Dijital ve akıllı tarım projeleri
Köye dönüş desteği için bilinmesi gerekenler tablosu
|Özellik
|Detay
|Hibe oranı
|Yüzde 50-70 arası
|Geri ödeme
|Önemli bölümü geri ödemesiz
|Kadın ve genç payı
|Bütçenin en az yüzde 20'si
|Hesaplama
|KDV dahil
|Başvuru şartı
|T.C. vatandaşı olmak
|Kapsam
|Tarım, hayvancılık, akıllı tarım, robotik
Akıllı tarım projeleri nasıl desteklenecek?
Dijital ve teknolojik projeler de hibe kapsamına alındı.
Desteklenen teknolojiler:
Akıllı tarım sistemleri
Yapay zeka destekli üretim
Robotik sistemler
Otomasyon teknolojileri
Modern üretim altyapısı
Köye dönüş desteğinin avantajları neler?
Destekten yararlanmanın faydaları:
Geri ödemesiz hibe imkanı
Yüzde 70'e varan destek oranı
KDV dahil hesaplama
Maliyet yükünün azalması
Modern teknoloji kullanma fırsatı