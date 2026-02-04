Yapay zekâ ve bulut teknolojilerine yönelik küresel yatırımların ivme kazanması, veri merkezlerini stratejik öneme sahip bir yatırım alanı haline getirdi. Bu gelişmeler doğrultusunda KKR ile Singtel, veri merkezi işletmecisi ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) üzerindeki hakimiyeti tamamen devralmaya yönelik büyük ölçekli bir satın alma anlaşmasına ulaştı.

KKR tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, iki ortak STT GDC’de henüz kendilerine ait olmayan yüzde 82’lik payı 6,6 milyar Singapur doları, yani yaklaşık 5,1 milyar ABD doları karşılığında satın alacak. Gerçekleştirilecek bu işlemle birlikte şirketin toplam işletme değerinin 13,8 milyar Singapur doları seviyesine ulaştığı ifade edildi. Satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından KKR şirketin yüzde 75’lik hissesine sahip olurken, Singtel’in payı yüzde 25 olarak şekillenecek. Pay oranları, mevcut imtiyazlı hisselerin dönüştürülmesi esas alınarak belirlendi.

KKR, söz konusu alımın Asya-Pasifik bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük altyapı yatırımı olduğunu açıkladı. Şirket ayrıca, yapay zekâ uygulamaları ve bulut tabanlı hizmetlerin artan talebiyle birlikte veri merkezlerine yönelik küresel sermaye akışının hızla büyüdüğüne işaret etti. S&P Global verilerine göre, yalnızca geçtiğimiz yıl veri merkezi sektörüne 61 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı.

Singtel hisseleri yüzde 2 yükseldi

Anlaşma haberinin ardından Singtel hisseleri gün içinde yaklaşık yüzde 2 yükselerek rekor seviyeyi gördü. KKR hisseleri ise önceki günkü sert düşüşün ardından sınırlı toparlanma gösterdi. İşlemde KKR ve Singtel’e Citigroup ve Bank of America danışmanlık yaparken, ST Telemedia’nın tek finansal danışmanı J.P. Morgan oldu. Citi verilerine göre bu anlaşma, son dört yılın Singapur’daki en büyük birleşme ve satın alma işlemi olarak kayda geçti.

2,3 gigavatlık tasarım kapasitesi

2014 yılında kurulan ve merkezi Singapur’da bulunan STT GDC, Asya Pasifik, Birleşik Krallık ve Avrupa’da toplam 12 pazarda faaliyet gösteriyor. Şirketin 2,3 gigavatlık tasarım kapasitesi bulunuyor ve hiper ölçekli teknoloji şirketleri ile kurumsal müşterilere barındırma, bağlantı ve destek hizmetleri sunuyor.